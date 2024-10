Galilea (RN) dice que chats de Hermosilla no son “problemas del país”, pero remarca: “Cualquier atisbo de manejo de la justicia es grave”

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, abordó las polémicas en las que diferentes personeros de su sector se han visto involucrados en las últimas semanas.

Por ejemplo, la mención del exministro del Interior de Piñera, Andrés Chadwick (UDI), en la formalización del penalista Luis Hermosilla, y también en chats con el mismo abogado, y la revelación del millonario sueldo que recibía la candidata de la oposición a la alcaldía de Las Condes y exministra de Educación -también de Piñera-, Marcela Cubillos (Ind.-exUDI), cuando daba clases en la Universidad San Sebastián.

Bajo ese marco, al ser consultado al respecto, el timonel de RN señaló que “cada sector político tiene eventuales situaciones complejas de manejar, administrar y de descubrir cómo le toca o no le toca. Si miro las encuestas, efectivamente el caso Hermosilla ha golpeado más a nuestro sector que lo que ha golpeado a la izquierda de este país”.

“Está bien, no voy a entrar a discutir lo que muestran las encuestas. El caso de Marcela Cubillos también, evidentemente nos pega más a nosotros que a la izquierda, pero al gobierno le pegan cosas que me parecen bastante más trascendentales, como son todos los problemas de seguridad, problemas de salud”, añadió en conversación con Radio Pauta.

“Esos temas me parecen éticamente, desde cualquier punto de vista y como políticas públicas, enormemente más relevantes que lo que dijo o no dijo Hermosilla, que por supuesto, hay que investigarlo, hay que sancionar lo que corresponde, pero los problemas de verdad del país no es Hermosilla, ni tampoco un sueldo. Los problemas más relevantes del país son los otros”, aseguró.

De todas maneras, Galilea remarcó que “cualquier atisbo de manejo de la justicia, de amañar la justicia, de comprarse eventualmente a fiscales o a ministros a través de cualquier medio, me parece absolutamente grave, reprochable desde cualquier punto de vista y que no tiene ninguna explicación que le quite peso ni la verdad. Eso está fuera de discusión”.

“Cuando leo esos chats de verificarse que todo eso es cierto, merece la máxima de las sanciones. Eso está fuera de toda discusión, y es un problema institucional que tiene que derivar en, y que lo estamos haciendo, en revisar cómo podemos mejorar nombramientos”, cerró.