Galli por críticas a Blumel por resguardo del orden público: “Nunca nos vamos a dar por satisfechos hasta que termine esta violencia”

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, abordó las críticas desde el oficialismo al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, por la labor del gobierno en materia del resguardo del orden público.

El “fuego amigo” llegó por parte del senador Andrés Allamand -que lidera la opción Rechazo para el plebiscito constituyente del 26 de abril- quien ayer aseguró a La Segunda que “el ministro Blumel es el principal responsable político del orden público (...) en la centroderecha en general estamos disconformes con la manera que el Gobierno ha abordado el tema del orden público”.

Al respecto, Galli indicó que "parte de nuestra estrategia es evaluar día a día lo que hacemos para el resguardo del orden público. Nunca nos vamos a dar por satisfechos hasta que termine esta violencia. Nuestro rol, el rol del ministro del Interior, y de todo el equipo del ministerio, es todos los días mejorar para retomar el orden público, para resguardar la seguridad de las personas y eso implica un esfuerzo importante tanto de este ministerio como de las policías”.

Agregó que “el objetivo del gobierno sigue siendo el resguardo del orden público. Es nuestro rol como ministerio del Interior, y cuando digo ministerio del Interior digo el equipo del Ministerio del Interior, el ministro, el subsecretario, intendentes, gobernadores, Carabineros y la PDI; es y va a seguir siendo el resguardo del orden público y el resguardo de la seguridad de las personas”.

Sobre el Plan Marzo, Galli hizo una autocrítica a raíz de los desórdenes que se produjeron durante este lunes y que dejaron un saldo de 283 detenidos.

“Ayer era el primer día del mes de marzo y la ciudad tenía que comenzar a funcionar con cierta cotidianidad (...) creo que eso durante el día se logró; sin embargo, claramente, no estamos satisfechos con lo que ocurrió en la noche, donde la presencia de violentistas, barricadas, intento de saqueos e incluso ataques a cuarteles policiales, es total y absolutamente inaceptables”, aseguró el subsecretario.

Respuesta a Jadue

Galli abordó también las declaraciones del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien el 21 de febrero, afirmó en entrevista con La Tercera que "el pueblo tiene todo el derecho a defenderse de las fuerzas de orden”.

“Aquí el alcalde Daniel Jadue, la misma persona que fue protegida por Carabineros en un acto eleccionario; bueno, él en una entrevista en el diario llama a la autodefensa de los ciudadanos en contra de sus propias policías, exalta al FPMR, que es un grupo terrorista que incluso asesinó a un senador en democracia, y además, compara la situación de Chile con el conflicto palestino-israelí, cuando no hay ninguna comparación. Eso es a lo que me refiero cuando no se condena claramente la violencia”, concluyó.