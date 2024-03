García Ruminot retruca dichos de senador PC de convocar a “presión de la ciudadanía” por reformas: “No me parecen estos llamados”

El nuevo presidente del Senado, José García Ruminot (RN), este martes retrucó las declaraciones del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien llamó al gobierno a “convocar a la presión de la ciudadanía” para sacar adelante las reformas emblemáticas, como pensiones y pacto fiscal.

Tras la polémica elección de la mesa del Senado, en que se rompió el pacto administrativo firmado en 2022 por la mayoría de las fuerzas políticas, en que se había acordado que al PPD le correspondía asumir la testera de la corporación durante 2024, algunos personeros han acusado una ruptura en la Cámara Alta.

Entre ellos se encuentra el parlamentario comunista, quien la noche de este lunes afirmó en diálogo con CNN que las reformas “corren un riesgo enorme”, porque “acá se quebró algo esencial en la política, que es la confianza, que se basa en una palabra empeñada”.

En ese sentido, dijo que “el gobierno tiene que asumir ese desafío, tiene que convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas porque hoy día en el Senado tenemos un escenario de quiebre brutal”. El emplazamiento fue entendido como un llamado a que la ciudadanía se manifieste en las calles.

Al respecto, el nuevo timonel de la mesa del Sendo señaló también CNN: “Entiendo la molestia que provocó la situación del martes pasado, pero yo también espero que tengamos la capacidad de superarlo por el bien del país y también por el bien del Senado”.

“A mí no me parecen estos llamados a que la calle tenga que salir a pronunciarse, que la calle tenga que salir a exigirle al Parlamento votar en una dirección o en otra. A mí me parece que el Parlamento tiene que actuar lo más libre posible de presiones, hacerlo en conciencia, con objetividad, rigurosamente y eso es lo que yo espero hacer desde la presidencia del Senado y sé que el senador Matías Walker piensa exactamente lo mismo”, recalcó.