Alianza de la derecha y Demócratas le arrebata presidencia del Senado al oficialismo y pone fin a pacto de gobernabilidad

“El Senado ha tenido días de luces y días de sombra. Hoy es un día de sombras”, dijo el senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien ayer dejó la presidencia de la Cámara Alta, antes de fundamentar su voto de respaldo a la candidatura de su par de RN, José García Ruminot.

Coloma se veía abatido y preocupado. Fue el último en hablar y en expresar su postura antes de que se diera a conocer el resultado de la tensa elección en la que García se impuso como nuevo titular del Senado por 27 votos a favor, versus los 22 respaldos que logró el candidato del PPD, el senador Pedro Araya.

El resultado rompía el pacto administrativo, que le había dado gobernabilidad a la Cámara Alta en los últimos dos años. Y si bien Coloma y varios senadores de la UDI se resistieron hasta el final, los intereses en juego tanto del oficialismo y la oposición prácticamente hacían imposible sostener ese acuerdo.

De hecho, a pesar de que en la sesión de ayer legisladores de gobierno y de oposición se endosaban la culpa por haber roto el acuerdo, las cuentas de lado y lado no eran necesariamente negativas.

De partida, con esta ruptura, el gobierno y el oficialismo habían logrado bloquear la llegada a la Comisión de Hacienda de los senadores Ximena Rincón (Demócratas) y Felipe Kast (Evópoli), quienes en el pasado han tenido una difícil relación con las fuerzas gubernamentales.

En las últimas semanas, para La Moneda y en especial para el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se había transformado en una preocupación central el desequilibrio que se iba a dar en esta comisión, que será crucial para la tramitación de la reforma previsional y los cambios tributarios.

El problema para el gobierno es que si Kast y Rincón ingresaban a Hacienda, donde ya son miembros estables los senadores Coloma y García, las fuerzas no oficialistas llegarían a cuatro votos. El único representante de la alianza gubernamental iba a ser José Miguel Insulza (PS), quien lleva menos de un año interiorizándose en el trabajo técnico de esta instancia.

Sin embargo, el interés del oficialismo de retener Hacienda puso en alerta a la oposición, donde comenzaron a sospechar que los senadores de gobierno no entregarían a tiempo los cupos en esta comisión. En vista de esas señales, la propia Rincón, con el aval de las bancadas opositoras, hizo un ultimátum la semana pasada de que si no asumía en Hacienda este martes, el pacto administrativo, que establecía una rotación en comisiones y una alternancia en la mesa del Senado, sería desahuciado.

Las bancadas del PC y el PPD tampoco ayudaron a despejar esas suspicacias, pues solo segundos antes de la elección del nuevo presidente del Senado, este martes pasadas las 16 horas, hicieron llegar los oficios en que señalaban que los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD) y Daniel Núñez (PC) iban a ser reemplazados por Kast y Rincón.

La jefa de bancada comunista, Claudia Pascual, particularmente, logró sacar la firma de su par de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, y presentó el documento al secretario del Senado, Raúl Guzmán, quien alcanzó a leerlo en la sala.

No obstante, el PPD reaccionó tarde y a pesar de las gestiones de su jefa de bancada, Loreto Carvajal, y del presidente de partido, Jaime Quintana, los senadores de Demócratas se negaron a firmar. A esas alturas ya se había abierto la votación para elegir al sucesor de Coloma y el presidente de la UDI, Javier Macaya, en nombre de la oposición, ya había anunciado que la entrega de cupos no se había hecho en tiempo y forma, por lo tanto, quedaban liberados para votar por José García y romper el pacto administrativo.

Para La Moneda, en todo caso, perder la presidencia del Senado a manos del senador García, un parlamentario de perfil moderado, de trato afable y que está en su último período parlamentario, no era algo catastrófico. En el gobierno existe una opinión positiva de él. Incluso, en el mismo PPD admiten que el Ejecutivo veía con más preocupación la asunción de Pedro Araya, quien a pesar de ser un senador oficialista, suele actuar con autonomía en sus decisiones políticas.

Por su parte, para la UDI, a pesar de que el quiebre del pacto manchaba la gestión de Coloma a cargo de la corporación, le resolvía un grave conflicto con sus principales aliados: RN.

El problema se originó en 2022, porque RN solo suscribió una parte del acuerdo administrativo: exclusivamente la rotación de cargos en comisiones legislativas. Sin embargo, a diferencia de la UDI y Evópoli, la bancada de Renovación Nacional no apoyó la elección de Álvaro Elizalde (PS) como presidente del Senado en 2022, lo que dejó a sus integrantes fuera de la repartición de asientos en la testera (presidencia y vicepresidencia).

Con un pie de RN adentro y otro afuera del pacto, después de Elizalde, en 2023, la presidencia recayó en Coloma. Y, si es que el acuerdo se hubiera mantenido, a partir de 2024, en tanto, la conducción de la Cámara Alta le correspondía al comité PPD-Independiente, que tras un largo proceso de tensas deliberaciones finalmente ayer, poco antes de las 14 horas, escogió a Pedro Araya.

No obstante, en las últimas semanas, RN metió mayor presión a sus socios de coalición, especialmente a la UDI. El propio presidente de Renovación, el senador Rodrigo Galilea, señaló que sería “incompresible” que los legisladores de derecha no apoyaran la candidatura de José García. Si bien estas presiones no eran nuevas, ahora RN tenía una herramienta coercitiva, las propias negociaciones para definir un pacto electoral para las próximas elecciones regionales y municipales, que probablemente también incluirá a Demócratas.

Por ello, en la discusión de ayer varios legisladores del oficialismo hicieron ver que detrás de la ruptura del pacto administrativo de parte de la derecha también había un interés electoral.

Al comentar el resultado, la vocera del gobierno, Camila Vallejo, dijo que “aquí se expresa algo más allá con la gestión de un ministro (Álvaro Elizalde, en su capacidad de conseguir votos), que más tiene que ver con un acuerdo electoral municipal, que con una necesidad de cumplir la palabra empeñada en materia de acuerdos de conducción administrativa. Frente a eso no se pueden pedir imposibles”.