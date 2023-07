“Genera un manto de dudas”: parlamentarios arremeten contra Jackson por robo en Ministerio de Desarrollo Social

Las reacciones no se hicieron esperar. Parlamentarios, principalmente de oposición, arremetieron contra el ministro Giorgio Jackson, luego de que esta mañana se supiera de un robo de 23 notebooks y una caja de seguridad desde las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en calle Catedral en el centro de Santiago.

Según reportó el OS-9 de Carabineros, una persona vía telefónica se habría identificado como el ministro Jackson y habría pedido a los guardias reunir las especies y entregarlas a un supuesto sobrino.

El hombre que llamó les señaló que había tenido un accidente y que necesitaba reunir algunos artículos, por lo que le pidió a los guardias que recogieran todos los computadores notebooks que habían entre el piso dos y seis del edificio. Más tarde ingresaron tres sujetos vestidos de overoles blancos que, acompañados por uno de los guardias, fueron hasta el quinto piso. Ahí sacaron una caja de seguridad.

La diputada Marlene Pérez (UDI), presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, manifestó que “es una situación muy lamentable, pero más lamentable aún es que genera un manto de dudas, y esto tiene que ver con el cuestionamiento que hoy tiene el ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson. No podemos hacer juicios al respecto porque hay una investigación en curso, pero evidentemente esto debe ser investigado a la brevedad”, dijo, en alusión a las indagatorias del Ministerio Público por eventuales delitos en la entrega de traspasos de dineros públicos en el marco de convenios entre fundaciones privadas y organismos estatales.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI), emplazó en duros términos al secretario de Estado y señaló que su partido citará a la comisión de Desarrollo Social al secretario de Estado para que dé “explicaciones” y ampliará las querellas presentadas para que se revise “qué contenían la caja fuerte y los computadores robados”.

“Ministro Giorgio Jackson, váyase del gobierno, simplemente la gente no le cree y su gestión será recordada por el caso fundaciones, por el robo de computadores, por asignaciones directas. La fe pública debe prevalecer y simplemente con este robo la gente ya no le cree, y es por eso que, como diputados de la UDI, en primer lugar, citaremos a la Comisión de Desarrollo Social al ministro Jackson a dar explicaciones y en segundo lugar presentaremos en las querellas que habíamos presentado por el caso fundaciones una ampliación, para poder analizar qué era lo que contenían estos computadores y la caja fuerte que fueron robadas desde el propio ministerio”, dijo.

Desde el mismo partido, el diputado Felipe Donoso aseguró que “es muy poco verosímil creer que un grupo de personas, vestidas con overoles blancos, se identifiquen como sobrinas del ministro Jackson, ingresen al ministerio y puedan sacar 23 computadores. Esto tiene que tener una investigación profunda, aquí hay responsabilidades más allá de la persona que está en la puerta, no puede ser, no es verosímil la versión conocida hoy día por los medios, por eso tiene que haber una investigación profunda y que llegue a las responsabilidades que corresponden, porque no es posible entender esta situación”.

Por su parte, el diputado y secretario general de Renovación Nacional (RD), Diego Schalper dijo que ven con mucha preocupación “que una cosa de este tipo acontezca justo en el contexto de un marco de investigación, justo en un momento donde se están tratando de desentrañar casos de corrupción tremendamente graves y justo en edificio que tiene una seguridad bastante profunda. Entonces, cuesta creer que ese tipo de coincidencias se den, pero bueno, el gobierno tendrá que clarificarlo”, apuntó.

Schalper recalcó que “el rechazo que tiene el Presidente es principalmente por la figura de ese ministro”, en referencia a Jackson, y argumentando que “no es el Presidente el que tiene que prestar respaldo a los ministros”, debido al blindaje que -según acusa su sector- le ha dado el Mandatario al titular de Desarrollo Social, luego de los líos de platas.

También desde RN, la diputada Camila Flores señaló que “lo que pasó en Desarrollo Social demuestra de lo que son capaces en el gobierno con tal de tapar el caso fundaciones. Pero el Presidente sigue manteniendo a su amigo Giorgio Jackson”.

El diputado Andrés Jouannet, de Amarillos, también se refirió por robo, asegurando que “llama la atención el robo de computadores en una oficina del Ministerio de Desarrollo Social. Aquí fundamentalmente el tema de fondo es que se ha perdido toda autoridad política y justamente van y le pegan un ministerio que está en el suelo y está en el suelo porque tiene un problema de liderazgo”.

“Espero que se investigue hasta las últimas consecuencias, que se llegue a los criminales, porque la verdad es que estos computadores van a comenzar a salir y ahí seguramente se va a saber quiénes están detrás de este robo”, cerró.

Por su parte, el diputado Stephan Schubert, integrante de la Comisión de Inteligencia, dijo que, “resulta bastante extraño el robo que sufrió el ministerio dirigido por el ministerio Jackson. Una caja fuerte robada desde un quinto piso, computadores personales y del ministerio, en momentos donde se están haciendo investigaciones respecto a los traspasos a fundaciones y se está cuestionando al ministro y las acciones de este ministerio”.

“Creemos que es prudente que el ministro señale y confirme que está respaldada la información sensible y necesaria para los procedimientos administrativos y judiciales que se están iniciando, también es prudente que indique el contenido de esos computadores y el contenido de la caja fuerte”, recalcó, lo que el secretario de Estado confirmó en un punto de prensa sobre el robo.

Desde el oficialismo también hubo reacciones. El diputado Leonardo Soto (PS), dijo que es difícil no vincular el robo con la investigación penal por los líos de platas.

“Uno inevitablemente lo tiene que asociar a toda la investigación penal que hay”, y agregó que es “imposible no vincularlo con lo que ha ocurrido”, lo que “genera más desconfianza”.

El robo en el Ministerio de Desarrollo Social generó, incluso, un tenso cruce en Twitter entre los parlamentarios oficialistas Fidel Espinoza (PS) y Diego Ibáñez (CS).

El senador del Socialismo Democrático, se refirió en duros términos a lo sucedido en MIDESO, señalando que “son una banda de sinvergüenzas”, y embistió contra Jackson, a quien tildó de “líder de la banda”.

Quien le respondió fue el diputado y presidente del partido perteneciente al Frente Amplio. Ibáñez le dijo a Espinoza que “el hambre de figurar lo tiene absolutamente descompensado”, agregando que “acusaciones así de graves necesitan más pruebas que su puro ego”.