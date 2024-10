Gloria Hutt y caso Cubillos: “Si estuviera inscrita en Las Condes posiblemente votaría en blanco”

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, afirmó la noche de este miércoles que no votaría por Marcela Cubillos si le tocara emitir su sufragio en la comuna de Las Condes para los comicios municipales y regionales del sábado 26 y domingo 27 de octubre.

Esto, en el marco de conflicto generado al interior de Chile Vamos luego de que la directiva de Evópoli otorgara libertad de acción a sus militantes que votan en esa comuna de la zona oriente de la capital, donde la candidata apoyada por el bloque opositor es precisamente Cubillos Sigall, quien ha estado en el ojo del huracán tras conocerse el millonario sueldo que recibía en la Universidad San Sebastián (USS) y cuya justificación académica ha sido puesta en duda.

“Considerando que Chile Vamos no ha inscrito una candidatura para la elección de alcalde en la comuna de Las Condes, los militantes y adherentes de Evópoli tienen libertad de acción respecto de su voto”, señaló una declaración que hicieron pública la mañana de este miércoles.

En entrevista con CNN Chile, Hutt fue consultada si, en un eventual escenario donde debiera votar en Las Condes, lo haría por Marcela Cubillos o por la ex Evópoli Catalina San Martín. Al respecto, la exministra indicó que “es una pregunta difícil, yo tendría mi decisión de voto y creo que posiblemente votaría en blanco”.

Ante la insistencia de si no votaría por Marcela Cubillos, la timonel de Evópoli fue tajante: “No. (...) Se dio libertad de acción para que cada uno defina y esa creo que es la forma consistente”.

Agregó que “yo misma he sido promotora de abrir esta discusión en libertad de acción, justamente porque creemos que hay que aclarar la situación estatutaria de nuestros militantes, pero también tenemos que tener claro que hay principios del partido que en este caso, a nuestro juicio y de la comisión política, se han tratado de una manera que no es la que nos representa y es con lo que tenemos que ser consistentes. No nos olvidemos que nosotros siempre hablamos de llegar a oxigenar la política”, cerró.