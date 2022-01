Gobernadora Cristina Bravo (DC) tras polémica con Coloma: “El senador levantó mi brazo contra mi voluntad”

La gobernadora del Maule, Cristina Bravo, se refirió a la polémica situación vivida el viernes junto al senador Juan Antonio Coloma (UDI), durante la inauguración del nuevo hospital de Curicó, evento al que asistieron autoridades como los ministros Enrique Paris (salud) y Alfredo Moreno (Obras Públicas).

Mientras los presentes se alistaban para tomarse una fotografía colectiva, el congresista levantó el brazo de la autoridad local, de forma brusca y contra su voluntad.

El hecho fue repudiado, entre otros, por el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, el que exigió disculpas al senador gremialista. “Resulta inaceptable que aún existan actos autoritarios sobre las mujeres, en un mundo que debe cambiar en el respeto a cada una de ellas”, detalla el documento. Asimismo, hubo palabras de rechazo de parlamentarias como la presidenta del Senado, Ximena Rincón, además de otras como Maite Orisini y Claudia Mix.

Horas después, el mismo Coloma reconoció lo ocurrido y detalló que pidió disculpas a la afectada. “Al ver el video me di cuenta de lo brusco del gesto y la llamé para pedirle la mayor de las disculpas, porque fue claramente inadecuado”.

Más tarde, pasadas las diez de la noche, la gobernadora publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se refirió a lo ocurrido. “Fui invitada anoche a un recorrido por el nuevo Hospital de Curicó, instancia que aprovecharía para solicitar su apertura, pero vinieron a poner una placa. No estaba a gusto, y se notó. Se solicita una fotografía de la actividad, resuelvo no levantar el brazo para dar un saludo colectivo del cual no soy parte, y el senador levanta mi brazo contra mi voluntad. Le manifesté mi malestar”.

Y a renglón seguido, añadió: “Rechazo profundamente cualquier acto que atente contra el respeto irrestricto de la voluntad de las personas. Agradezco infinitamente las muestras de solidaridad y los miles de mensajes de apoyo. Con o sin disculpas, qué le digo a miles de niñas en el Maule y Chile que viven diariamente situaciones de agresión o que son pasadas a llevar”.

“Seguiré trabajando incansablemente por el respeto y el fortalecimiento del rol de la mujer en nuestra sociedad”, cerró.