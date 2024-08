Gobierno insinúa posible conflicto de interés de Ossandón en ley de notarios y senador le enrostra a Cordero antigua asesoría

Una tensa reunión protagonizaron los jefes de bancada del Senado este lunes luego de la controversia generada por el sorpresivo cambio en la tramitación de la reforma a la ley de notarios y conservadores.

El martes pasado, los senadores de RN, Ossandón y Rafael Prohens, jefe y subjefe de bancada, respectivamente, pidieron derivar el proyecto a la Comisión de Gobierno, que preside el mismo Ossandón. El problema de ello es que inevitable este cambio alargará la tramitación de la iniciativa que estaba próxima a ser despachada por la Comisión de Constitución tras un acercamiento entre senadores oficialistas y de oposición.

El hecho instaló un clima de sospechas en el Senado en vista de que esta reforma, que se tramita desde septiembre de 2018, ha sido objeto de constantes presiones que, incluso, fueron denunciadas en 2019 por el exministro de Justicia Hernán Larraín (UDI).

Estas suspicacias se acentuaron, además, luego de que se filtrara un audio, de esa misma sesión del martes pasado, en que Prohens le dice al presidente de Senado, José García (RN), y su vicepresidente, Matías Walker (Demócratas) que “el Cote (apodo del senador Ossandón) me lo pidió, poh. No puedo decir lo que tengo que decir”. “Haznos caso Matías. No te vai a arrepentir. Ya poh, Pepe (apodo de José García), no te vai a arrepentir”, dijo el subjefe de bancada de RN pidiéndole a Walker y al titular de la Cámara Alta que aprobaran su petición.

Round Cordero vs. Ossandón

A partir de esta situación, en entrevista con CNN, el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien ha tramitado la ley de notarios, apuntó a un nuevo elemento que salió a luz el viernes pasado: el vínculo familiar del senador Ossandón con el gremio, pues su hijo trabaja con el Conservador de Bienes Raíces de Santiago en el Registro de Prohibiciones.

Cordero dijo que “al menos era conveniente que (el senador) lo hubiese transparentado... De hecho, una de las normas que se está incorporando es transparentar el personal contratado”.

Consultado si esto implicaría un inconveniente legal, Cordero señaló que, “al menos, la forma en que está regulado el conflicto de interés en la Ley Orgánica del Congreso genera una interpretación que es la participación de normas generales”.

“Pero pareciera una regla de prudencia, lo que se ha aplicado hasta ahora respecto de los senadores que tienen parentesco... es que ellos no participan de las discusiones”.

El ministro recordó los casos del senador Francisco Huenchumilla (DC), casado con la notaria de Lautaro, y del senador Francisco Chahuán (RN), hijo de la notaria de La Calera, que, por ejemplo, “cada vez que se ha tenido que discutir (esta ley), ellos se abstienen de participar de las votaciones”.

No obstante, el titular de Justicia recordó que sí le consta que el senador Ossandón “participó en alguna de las comisiones de la Comisión de Constitución, donde esto se debatió”.

“Tuvimos una álgida discusión sobre la separación del Conservador de Santiago. El Ejecutivo, al igual que otros senadores, era partidario de dividirlo. El senador Ossandón participó de esa sesión y fue bien explícito. Él dio razones para sostener la ineficiencia de la división”, indicó.

Precisamente la división del Conservador de Santiago es uno de los temas sensibles de la reforma, al igual que el límite de edad de 75 años para ejercer este oficio.

Ante las insinuaciones del gobierno, el senador Ossandón reaccionó con molestia y le enrostró a Cordero un lazo profesional con el gremio. También en declaraciones a CNN, sostuvo que “el 2020, el ministro trabajó para los notarios archiveros en el tema de la firma electrónica. Fue contratado y tiene dos boletas bien grandes. ¿Por qué no transparentó eso también él?”, se cuestionó.

Sumado a ello, agregó que, a su parecer, el ministro “no está inhabilitado, pero está tratando de dejarme mal, cuando yo lo único que he hecho es todo lo contrario: los parientes de los parlamentarios tienen que tener inhabilidades. Ellos lo sacaron y eso no corresponde”.

Además, el parlamentario insistió en que “todo el mundo sabía” que su hijo “trabajaba en el conservador. Y justamente lo que yo estoy planteando es que aquí no hay inhabilidades para los parientes de nosotros. Todo lo contrario, yo quiero que existan inhabilidades para los parientes de nosotros los parlamentarios. Por lo tanto, mi hijo no puede ser ni conservador ni tampoco notario”.

Tensión en el Senado

De hecho, una de las justificaciones de Ossandón para pedir la derivación del proyecto a la Comisión de Gobierno es que parientes de senadores y diputados no puedan postular a los cargos de notarios, conservadores y archiveros.

En todo caso, la polémica continuará hoy, ya que en la reunión de comités del Senado del lunes no se logró un acuerdo respecto de cómo seguir con tramitación de la ley de notarios y conservadores.

Dado que el traspaso ya se votó en sala, tendría que haber un acuerdo unánime para revertir esa decisión.

Sin embargo, en vista de algunos senadores aumentaron su presión, el presidente de la Cámara Alta, quien no era partidario de derivar el proyecto a la Comisión de Gobierno, propuso volver a discutir el tema este martes en otra reunión de jefes de bancadas.