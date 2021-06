Gobierno insta a adultos mayores a votar este fin de semana: Participación de este grupo etario cayó un 12% en las últimas elecciones

“Voto Seguro del Adulto Mayor”. Así se denomina el protocolo anunciado esta mañana por la Primera Dama, Cecilia Morel, junto al ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio y el director nacional de Senama, Octavio Vergara.

Esto, en el marco de los comicios correspondientes a la segunda vuelta de gobernadores regionales de este domingo 13 de junio, las que se realizarán en 13 regiones de las 16 que componen el país -ya que Valparaíso, Aysén y Magallanes, determinaron a su jefe regional el pasado 15 y 16 de mayo-.

“Queremos hacer un llamado muy importante a votar este domingo 13, especialmente a las personas mayores, que la vez pasado bajaron su participación. Están todas las medidas de seguridad para que voten tranquilos y seguros, con un horario especial sugerido de (de 14 a 18 horas), y todo el día tendrán atención preferente para votar”, dijo la Primera Dama.

Además, recomendó llevar dos mascarillas -en caso que se rompa una al mostrar el rostro para identificarse-, el carnet de identidad o pasaporte, lápiz pasta azul propio y una botella de agua; “Las personas pueden ser asistidas si necesitan ayuda. Los facilitadores tienen una pechera negra”, informó Morel para que los votantes de mayor edad, sepan identificar a los asistentes.

“Es muy importante esta elección. No solo tenemos el deber cívico, si no que es primera vez que elegimos a nuestra autoridad regional de forma ciudadana, y no designado por el Presidente. Queremos motivarlos porque las votaciones son una fiesta de la democracia. Queremos que la gente siga comprometida, su voto es importante”, concluyó.

Según datos del Servel, informados por el director del Senama, Octavio Vergara, entre las elecciones presidenciales de 2017 y el plebiscito del 25 de octubre de 2020, la participación de adultos mayores se redujo en un 12%.

“Son cerca de 2 millones de adultos mayores que están en el padrón electoral y que no votaron. Hacemos un llamado a que participen. No podemos quedarnos sin la voz de las personas mayores, quienes históricamente son los que más han participado”, dijo Vergara.

“Vamos a estar con nuestro Fono Mayor (800 600 035) disponible para todas las consultas que tengan, por ejemplo, cuál es su local de votación”, informó, agregando que el 90% de los adultos mayores cuenta con ambas dosis de la vacuna.

“Para nosotros como gobierno es muy importante la participación”, dijo el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio. “Hoy se elige al gobernador regional, quien va presidir ese gobierno regional, tiene a su cargo el presupuesto, así como planes de desarrollo”, explicó añadiendo que es un puesto de colaboración con el delegado presidencial.

“Es traspasar parte de los poderes desde los intendentes, desde el centro, hacia las regiones. Es un avance en descentralización y regionalización, es un avance importante”, dijo de cara a los comicios de este domingo 13 de junio.