Gobierno se abre a “escuchar propuestas” para “tratar de converger en un acuerdo” respecto de la rebaja del número de parlamentarios

Abiertos a “escuchar propuestas” para “tratar de Converger en un acuerdo". Así se mostró el gobierno esta jornada respecto de la rebaja de número de parlamentarios que actualmente se debate en el Congreso.

Fue en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados donde el ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, acudió a explicar la postura del Ejecutivo sobre este tema.

En específico el secretario de Estado abordó la indicación sustitutiva ingresada por el gobierno a principios de año, en la que plantean un Parlamento con 120 diputados y llegando a 40 senadores. Estableciendo, además, mínimos y máximos para elegir entre dos y ocho diputados por distrito y entre dos y cinco senadores por circunscripción.

Y detalló, además, que no será el Ejecutivo el que va a definir el número de parlamentarios que debe representar a cada zona, si no un mecanismo técnico, en este caso el Servel, según cifras censales.

El ministro Segpres también aseguró que la propuesta del gobierno busca corregir el problema de los parlamentarios con poca representación, “porque la rebaja en el número de parlamentarios probablemente disminuye los efectos del arrastre de la poca votación".

“Y dentro de este sistema electoral proporcional podamos ojalá tener elecciones donde los escaños sean ocupados por diputados o senadores que al menos tengan una base de representación para evitar cuestionamientos de la ciudadanía y así mejorar la legitimidad”, agregó.

“Estamos abiertos a escuchar propuestas”

El titular de la Segpres afirmó también que la postura del Ejecutivo es a “abrirse al diálogo” para lograr un consenso en la materia y así sacar adelante la iniciativa.

“Estamos abiertos a escuchar propuestas (...). Convergiendo en un objetivo común, que es la rebaja de parlamentarios y dado que se requieren quorums altos para la aprobación de esta ley, obviamente que estamos dispuestos a hacer el esfuerzo y el ejercicio de conversar para tratar de converger en un acuerdo, porque en caso contrario se hace muy difícil legislar sobre la materia a la cual todos aspiramos", indicó el titular de la Segpres.

Aumento presupuesto congreso en los últimos 8 años

El ministro también destacó un punto respecto al aumento del presupuesto del Parlamento durante los últimos 8 años, el cual atribuyó al mayor número de legisladores.

“Estamos conscientes de que una indicación sustitutiva como la que señalé no se hace cargo de todos los cuestionamientos que dicen relación con el Congreso, ni mucho menos en cuanto a los cuestionamientos que realiza la ciudadanía, pero sí consideramos importante que de alguna u otra forma hacer presente que cuando se establece la reforma anterior que eleva el número de parlamentarios, por la reforma electoral de 2015, siempre se habló que dicha reforma no implicaba costo o gasto adicional alguno. Y creo que el tiempo ha demostrado que esa promesa no fue así".

Así Alvarado explicó que "si hacemos un ejercicio y miramos un rango de 8 años de lo que ha significado en el presupuesto del Congreso, tomando como base el 2012 al presupuesto de 2020, tenemos un incremento de un 34%, es decir prácticamente un tercio adicional y probablemente está muy influido por este incremento en el número de parlamentarios”.

Para concluir que "consideramos que a lo mejor se puede hacer la misma función, representación parlamentaria con menos parlamentarios, con menos costo y con la misma o mayor efectividad”.

En la instancia, aparte de los diputados, también expusieron una serie de expertos, quienes se mostraron contrarios a la rebaja en el número de parlamentarios. La comisión continuará sesionando en las próximas semanas.