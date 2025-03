Guillermo Ramírez (UDI) acusa que promulgación de reforma previsional fue “un acto de campaña” para Jeannette Jara

Durante la jornada de este jueves, el gobierno del Presidente Gabriel Boric celebró la promulgación de la reforma previsional. A dicha actividad, Chile Vamos decidió restarse. El único que asistió fue el senador gremialista Iván Moreira.

En un nuevo capítulo del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el líder de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, explicó los motivos de la ausencia del conglomerado.

“Nosotros sabíamos que, esto puede sonar duro, pero tenemos los antecedentes de los plebiscitos pasados de los procesos constitucionales. Nosotros sabemos que cuando hay elecciones este gobierno no juega limpio y probablemente iba a ocurrir lo que finalmente ocurrió, que es que iban a transformar la promulgación de una ley, donde los que tienen que estar en el centro son los adultos mayores, en un acto de campaña, en este caso para Jeannette Jara (ministra del Trabajo), y en un lugar donde se criticó a Evelyn Matthei, que es la principal adversaria del gobierno en materia presidencial. Y eso fue exactamente lo que pasó”, aseguró el parlamentario.

Ramírez hizo alusión al discurso del Presidente Boric en la ceremonia, en el que lanzó un dardo a la candidata presidencial de la UDI y RN.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

“Cuando dijimos que íbamos a subir el sueldo mínimo a 500 mil pesos y hoy día está en 510 mil pesos, hubo varios que nos dijeron también que era imposible. Había una ministra hace un tiempo que decía que no podía llegar a los 250 mil pesos, que eso era una muy mala idea. Averigüen qué ministra era. Y hoy día estamos en los 510 mil pesos, pero no es solamente gracias al gobierno, es gracias a la conversación que lideró la ministra Jara entre empresarios, trabajadores y gobierno. Porque es con diálogo social, es con conversación, con porfía, con movilización también, que podemos conseguir nuestras metas”, dijo el Mandatario.

Al ser consultado sobre si cree que la alocución de Boric pudo haber sido distinta si el bloque de derecha asistía al evento, el timonel de la UDI respondió: “Estuvo sentado el senador Moreira en primera fila y el discurso fue el que fue”.

“Crítica absurda”

En concreto, sobre el dardo de Boric a Matthei, el diputado sostuvo que “es curioso, pero cuando tratamos temas que rozan como la parte económica, que algo de eso hay siempre en las discusiones de sueldo mínimo y pensiones, es difícil discutir con el Presidente Boric porque es cierto que no tiene los elementos básicos para esa discusión”.

Fotos: Aton

“Evelyn Matthei cuando fue ministra creó un millón de empleos, no fue la única, ella fue parte de ese proceso, y lograr eso es muy difícil porque hay que generar las condiciones en la economía para que eso se pueda producir. Pero para el Presidente Boric es más importante la aprobación o el aumento del salario mínimo, que no requiere generar ningún tipo de condición, lo único que necesita es mayoría en el Congreso, ese salario mínimo al final es una ley. Entonces es tan desproporcionado todo, es tan absurda la crítica, que al final a mí me hace pensar que necesitaba simplemente criticarla porque es evidente que hoy día Evelyn Matthei es la principal amenaza del gobierno”, añadió.