“Hay un silencio cómplice”: Daniel Melo acusa a la oposición de “omitir” rol de Andrés Chadwick en libelo contra Vivanco

El diputado Daniel Melo, jefe de bancada del Partido Socialista (PS), acusó a la oposición de guardar un “silencio cómplice” sobre el rol de Andrés Chadwick, exministro del Interior bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera, en la acusación constitucional que presentaron contra la suspendida magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y sus vínculos con el caso Audio, investigación que destapó las presuntas irregularidades en el máximo tribunal.

“Hay un trasfondo, y por lo tanto, uno no puede omitir esa información que es tan importante. Tengo la impresión de que la derecha quiere hacer como que esto ocurrió en el vacío, no hay un contexto político, no hay una vinculación con lo que está investigando el Ministerio Público, y eso es gravísimo también”, manifestó Melo.

En concreto, apunta a que el escrito de Chile Vamos omite el rol político que habría tenido Chadwick en el entramado de Hermosilla y Vivanco. El exministro está siendo cuestionado tras las publicaciones de Ciper que revelaron millonarias transferencias de Hermosilla y su presunta intervención en nombramiento de jueces de la Suprema tras ser mencionado en las conversaciones del penalista como una figura clave par definir los cargos.

Por lo mismo, Melo reiteró: “En la derecha hay un silencio cómplice, quieren omitir cuál es el trasfondo. Nuestro escrito al menos tiene que ver con el caso Audio, y toda la vinculación de la arista política, la relación con los grupos económicos, y todo lo que se detalla en la presentación que hicimos”.

En esa línea, indicó que intentan “mezclar” el foco de las acusaciones y que, a su juicio, esa es la razón por la que incluyeron en el libelo de Vivanco al ministro de la Suprema, Sergio Muñoz, acusado por revelar información privilegiada a su hija para definir su participación en un proyecto inmobiliario en 2022.

“Vivanco con el ministro Muñoz son peras con manzanas, es solo para generar confusión desde el punto de vista de la comunicación política hacia la ciudadanía. Yo tengo la impresión de que hay una estrategia político-comunicacional para decir, mire, esto es un problema transversal, no tiene que ver con el caso Audio, no hay mayor referencia al señor Hermosilla, o lo que ocurre con Andrés Chadwick. Entonces, creo yo que lo peor que podemos hacer es entrar en esta lógica de politización”, sostuvo en conversación con 24 Horas de TVN.

Y añadió: “Es una pequeña trampa para tratar de mezclar peras con manzanas en un caso tan complejo como es el caso Hermosilla, como son todos estos escándalos de corrupción, en las cuales yo tengo la impresión de que no puede existir un doble estándar”.