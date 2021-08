Heraldo Muñoz tras elecciones del PPD: “El partido va a jugar un papel muy importante el 21 de agosto”

Tras darse a conocer los primeros resultados de las elecciones internas del Partido por la Democracia (PPD), el timonel de la tienda de Santo Domingo, Heraldo Muñoz, valoró la amplia participación en el proceso electoral y afirmó que el PPD “va a jugar un papel muy importante” en los próximos desafíos de la centro izquierda, incluyendo las primarias presidenciales del pacto Unidad Constituyente, fijadas para el 21 de agosto.

“Ahora vienen otros desafíos por delante y el PPD va a jugar un papel significativo el 21 de agosto para las primarias de nuestro sector, de la izquierda democrática, de la Unidad Constituyente más el Partido Liberal y el Nuevo Trato, para mirar al futuro, para que nuestro país tenga una opción distinta a las que están puestas sobre la mesa hasta este momento, para que pensemos en un país más digno y más justo”, sostuvo Muñoz.

En la ocasión, felicitó además a la presidenta electa del partido, Natalia Piergentili, quien aseguró la testera de la tienda con anticipación al haber solo una lista en competencia en el llamado ticket nacional, que incluye además la secretaría general y la tesorería. En estos últimos cargos, respectivamente, asumirán José Toro Kemp y Yolanda Pizarro. La nueva Mesa Directiva dirigirá el partido los próximos dos años.

Las elecciones

Aunque para el ticket nacional existió una lista única, la competencia se daba a nivel de las seis vicepresidencias nacionales, la Vicepresidencia Nacional indígena y Vicepresidencia de la Mujer, ocho cargos en total para 16 postulantes divididos en dos listas.

Con el 42% de los votos escrutados, y con una participación de cerca de 5.000 votantes, a las 22.00 de este domingo se informó que la primera mayoría para las Vicepresidencias la alcanzaba el ex presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, de la lista “Con Todxs Hay PPD”, que integran además la diputada Andrea Parra; el jefe de la Bancada de Diputados PPD Raúl Soto; el alcalde de Lo Prado Maximiliano Ríos; la subsecretaria de la Secretaría Nacional de Migrantes Paz Suárez y la actual vicepresidenta nacional Katherine Araya.

Los puestos que ya se habían definido a esta hora eran Vicepresidencia Nacional Indígena, donde salió electo el ex director de CONADI Alberto Pizarro Chañilao, y la Vicepresidencia de la Mujer, donde se impuso la ex jefa de Bancada de Concejales PPD Patricia Hidalgo. Ambos de la lista “Con Todxs Hay PPD”. La lista “Por un Socialismo Democrático Territorial” no lograba cupos hasta las 22 horas.

“Hasta ahora tenemos un porcentaje importante de los votos que indica que la lista que encabeza Natalia (Piergentili) está obteniendo una mayoría bastante clara, pero en los votos hay que contarlos hasta el final y creo que por prudencia hay que esperar”, indicó al respecto Heraldo Muñoz.

Por su parte, la presidenta electa, Natalia Piergentilli, agradeció “a mi lista de vicepresidentes, que aún cuando no tenemos todas las cifras oficiales, espero que salgan todos electos, de manera que, a través de este equipo, podamos reconstruir y repensar y hacer nuevas propuestas para Chile”.

En este sentido, la ex subsecretaria de Economía destacó la necesidad de “humanizar la política”, al señalar qure “creo que nos hemos perdido un poco eso, y yo no concibo una política sin poner los afectos, los principios, los valores, sobre la tarea que tenemos que hacer”.

En los comicios de hoy se definirán, además,las autoridades regionales y comunales del partido.