“Inaceptable y hostil”: José Antonio Kast eleva críticas a Chile Vamos por dichos sobre su candidata en Los Lagos

El líder de los republicanos, José Antonio Kast, elevó las críticas a Chile Vamos por los dichos de la jefa de gabinete del senador Iván Moreira (UDI), Andrea Tarziján, sobre la candidata republicana a la Gobernación de Los Lagos, Claudia Reyes, a quien cuestionó por ser dueña de casa.

“¿Uno quiere que el presupuesto de 130 mil millones sea administrado por una dueña de casa?”, señaló en una radio de Puerto Montt.

Si bien José Antonio Kast salió a cuestionar esta postura mediante un video en sus redes sociales, en conversación con CNN Radio este martes afirmó que “es una falta de respeto” de parte de la coalición y reiteró los emplazamientos a Evelyn Matthei para pronunciarse al respecto.

“Esto no es un desliz, ya se venía hablando de que tienen que tener experiencia para el cargo, etcétera. Claudia Reyes no es solamente dueña de casa, es experta en distintas materias. Es una ingeniera comercial porque administra el presupuesto. Es una arquitecto porque remodela las casas. Pero ella también es ingeniera agrónoma, fue concejal de Puerto Montt, y ha tenido una trayectoria impecable en el mundo privado y público. Es una persona que tiene los conocimientos”, indicó.

En ese sentido, manifestó que es un trato “inaceptable y hostil” que no es primera vez que sucede. “Me parece muy extraño que denosten a una mujer, siendo que su candidata presidencial también es mujer. Es una cosa de no entender. Yo creo que es una falta de criterio. Espero que ella (Evelyn Matthei) diga algo. Esto es inaceptable, porque estas cosas si no las paras al comienzo, no las paras más. Nosotros necesitamos una competencia inteligente, donde no denostemos al del frente”, zanjó.

Críticas por cambio de gabinete

La carta presidencial republicana también cuestionó que el Presidente Gabriel Boric no haya realizada un cambio de gabinete en medio de la crisis de seguridad del país. Ante esto, advirtió que es un riesgo para la la ciudadanía que quien “maneje el destino de la seguridad sea una persona que no es apta para el cargo”.

En esa línea, explicó: “Pensé que el subsecretario actual que venía de justicia (Luis Cordero) iba camino a ser ministro del Interior. Creo que habría sido razonable que el ministro de Justicia, en vez de bajar a ser subsecretario, fuera ministro del Interior. A lo mejor lo estaban preparando para el nuevo ministerio de Seguridad, no lo sé. Pero claramente se necesita un cambio radical y que llegue una persona con mano dura”.

“El presidente dice ‘yo voy a quedarme con todos mis ministros’. No sabemos si es porque no tiene reemplazos o porque quiere dar una muestra de fuerza frente a su sector político, pero esto no resiste ningún análisis”, sostuvo Kast.

Al respecto de la permanencia de Caroliná Tohá al mando de la cartera de Interior, afirmó que su salida ayudaría al combate del crimen organizado y que a su parecer, le queda “poco tiempo” en el ministerio.