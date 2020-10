Hoteles, oficinas y un centro de operaciones al aire libre: así esperarán los comandos del Apruebo y Rechazo los resultados del plebiscito

En las últimas horas, los distintos partidos y comandos del Apruebo y el Rechazo han estado afinando los detalles para la jornada de este domingo, definiendo, principalmente, cuáles serán sus centros de operaciones para esperar los resultados del plebiscito.

En el caso del oficialismo, el comando de Chile Vamos por el Rechazo -que agrupa a la UDI y a sectores de RN y Evópoli- se congregará en una oficina en la calle Santa María, en Providencia. Hasta ese lugar llegarán, entre otros, los diputados Diego Schalper, Tomás Fuentes, Karin Luck, Luciano Cruz-Coke, Javier Macaya, Guillermo Ramírez y Francisco Undurraga.

En paralelo, la directiva de RN, junto a miembros de la comisión política y otros militantes invitados, se reunirá a partir de las 18.30 en el Hotel Courtyard, en Las Condes. Ahí esperarán al timonel de la colectividad, Rafael Prohens, quien debe votar en la Región de Atacama, para dar un punto de prensa cerca de las 21.00, una vez que se conozcan los primeros cómputos. Y a ese lugar llegarán también algunos de los parlamentarios de ese partido que están por el Apruebo. “En la mañana vamos a estar todos activos para que la gente vaya a votar. Con algunos parlamentarios y alcaldes nos vamos a estar acompañando al local de votación. Durante la tarde, ya a la espera de los resultados, vamos a estar en un hotel de Santiago junto a la directiva. Tenemos que dar la señal de unidad de inmediato, así que por eso estaremos con la directiva. Esperamos también que gente del Rechazo en RN llegue a ese encuentro”, dijo el diputado Camilo Morán.

Los principales dirigentes de Evópoli, en tanto, seguirán el proceso desde las 18.00 en la sede de Horizontal, el centro de estudios ligado al partido que está ubicado en la calle Nevería, en Las Condes. En ese lugar estarán reunidos el presidente de la colectividad, Andrés Molina, el senador Felipe Kast, la secretaria general, Luz Poblete, y el extimonel Hernán Larraín Matte.

En el caso de la oposición, luego de desechar una idea inicial de reunirse en la azotea del edificio Alto San Francisco para esperar el conteo de los votos, Unidad Constituyente (PS, PPD, PR, DC, Ciudadanos y PRO) tendrá su centro de operaciones al aire libre en las calles París y Londres, justo fuera de las sedes de los partidos Socialista y Radical.

En ese lugar tendrán instalado un podio con el logo de Unidad Constituyente desde las 18.00. Sumado a eso, ya anunciados los resultados preliminares, pasadas las 21.00 se espera que los presidentes de los seis partidos realicen un punto de prensa en conjunto.

Asimismo, los dirigentes socialistas contarán con un centro de monitoreo que estará operativo desde las 9.00. En concreto, la idea es canalizar denuncias, por ejemplo, de lugares donde no se respeten las medidas sanitarias o a personas que no se les permita sufragar. A eso sumarán un sistema “predictivo” para proyectar niveles de participación y los resultados del sufragio. Los primeros reportes se darán a partir de las 18.00.

Las colectividades del Frente Amplio, por su parte, se congregarán en la sede de Revolución Democrática, en Bilbao, mientras que el comando Chile Digno -que agrupa al PC y a la Federación Regionalista Verde Social- esperará los primeros cómputos en la sede del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, en el Barrio Brasil.

Hasta el momento, está prácticamente descartada la idea de que todos los partidos de la oposición se reúnan en la sede de la CUT después de que se den a conocer los resultados oficiales, una propuesta que se había impulsado internamente, pero que no prosperó. El presidente de las Juventudes Comunistas y coordinador del comando Chile Digno, Camilo Sánchez, dijo hoy que “lo principal para nosotros es que esta jornada tiene que tener por protagonistas a las personas y al pueblo, no vamos a poner delante una fotografía que esperamos que se logre alcanzar (…), pero que hoy no es real”. Esto, aludiendo a la frustrada señal de unidad que pretendía lograr la centroizquierda en su conjunto. “No queremos mentir sobre el estado que está la oposición”, agregó.

Desde el Frente Amplio, en todo caso, no descartan que algunas figuras de ese conglomerado se trasladen hasta París con Londres al final de la jornada para dar una señal de unidad.