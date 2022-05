Huenchumilla dice que conflicto de la Macrozona Sur “está instalado” en La Moneda y afirma que única solución es acuerdo con grandes forestales

El senador de la Democracia Cristiana (DC) Francisco Huenchumilla afirmó este miércoles que la ”única” forma de solucionar el conflicto en la Macrozona Sur pasa por un acuerdo entre el Estado y las grandes empresas forestales que operan en la zona, por lo que llamó al Presidente Gabriel Boric a dialogar con ese sector.

En un video difundido por el legislador esta jornada, Huenchumilla expresó su postura frente al tema, a 24 horas del homicidio del comunero mapuche Juan Segundo Catril Neculeo, baleado en el ataque a un bus de trabajadores forestales en Lumaco.

“Llevamos muchos años con esta tragedia, 25 años más o menos y cada gobierno tiene sus muertos, uno podría desglosarlos, y los gobiernos siguen aplicando las mismas recetas: visitas de subsecretarios, de ministros, mesas de diálogo, políticas públicas”, señaló el legislador y exintendente de La Araucanía.

Huenchumilla dijo tener “el convencimiento de que esas son recetas que han fracasado y que se aplican a los síntomas de la enfermedad social que tenemos”.

“Los muertos son una tragedia para la Región de La Araucanía, llevamos muchos años en esto y el gobierno central de los distintos signos nunca ha querido entender cuál es la verdadera naturaleza de este problema. Me he cansado de repetirlo que esto nace hace muchos años atrás cuando en el Siglo XIX el Estado barrió y le usurpó sus territorios y tierras al Pueblo Mapuche. Ahora la historia nos persigue, porque los procesos sociales son así”, planteó.

En esa línea, sostuvo que “la única manera de solucionar esto es un gran acuerdo político entre el Estado y las grandes empresas forestales donde a mi juicio está el núcleo del conflicto”.

“Esto no lo van a hacer las autoridades regionales, ya no lo hicieron, esto hoy día está instalado en La Moneda. Creo que el Presidente con la autoridad que le da ser jefe de Estado tiene que sentarse a buscar ese acuerdo con las grandes empresas forestales que son poderes económicos muy importantes en el país. Esto no se va a solucionar a otro nivel, el Presidente tiene que dar el impulso”, manifestó el senador DC.

Siches: “Seguimos apuntando a los problemas de fondo”

Consultada, al respecto en un punto de prensa en La Moneda para anunciar el uso de la Ley de Seguridad del Estado para perseguir penalmente a los autores del ataque a personal de Carabineros en Quidico, también ayer martes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, sostuvo que “nuestro gobierno el primer día trajo activamente el tema de La Araucanía al centro de la gestión”.

“Entendíamos que era un problema que necesitaba decisión y claridad y eso no ha cambiado. Nosotros seguimos apuntando a los problemas de fondo, problemas de desarticular las bandas como también poder resolver lo que mencionaba el senador, el tema con las forestales”, aseguró la jefa de gabinete.

“Tanto el ministro Mario Marcel, como la de Desarrollo Social, Jeannette Vega, y yo misma, participamos ya en las reuniones con las forestales para poder materializar la compra de los predios que están en cartera y en espera. Estamos activamente trabajando con ello y algo que sí caracteriza a nuestro gobierno es que nuestro Presidente tiene plena claridad de las acciones y el fondo que queremos levantar como gobierno, y en eso este es un gobierno que tiene muy claro cuál es la hoja de ruta y no la ha desdibujado desde el primer día”, enfatizó la titular de Interior.