El viernes pasado, los alcaldes que resultaron electos en los comicios de octubre asumieron sus cargos, lo mismo harán los gobernadores triunfantes el próximo 6 de enero. Con ello se da el cierre definitivo al proceso electoral municipal y regional, y los partidos políticos comienzan a pensar en las elecciones presidenciales y parlamentarias que se llevarán a cabo a fines de 2025.

En ese escenario, los partidos oficialistas y los de centro izquierda tienen el desafío -una vez más- de definir si competirán en conjunto o separados. En esa línea, hace unos días el presidente de la Democracia Cristiana (DC) Alberto Undurraga, aseguró a La Tercera que su colectividad no formará parte de una lista única con la alianza de gobierno, de la que -por cierto- su partido no forma parte.

En ese sentido, emplazó al Partido Socialista (PS) a escoger entre una alianza con ellos y otra con el Partido Comunista (PC).

Incluyendo a la DC: Carmona refuerza postura del PC de competir en “alianza” para las presidenciales y parlamentarias Foto: Mario Téllez

En tanto, otro personero de la DC, el expresidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, planteó la idea crear una alianza de centro amplia, incluyendo al PPD, Partido Radical, DC, Evópoli y Renovación Nacional. “Sería sumar para Chile”, sostuvo. Sin embargo, Undurraga se opuso enfáticamente a la idea, señalando que “no está en ninguna conversación ni es opción una alianza con partidos de derecha”.

Bajo ese escenario, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en conversación con radio Nuevo Mundo, reforzó la postura de su colectividad de competir en una alianza de izquierda, que incluya a la DC y también a “los sectores de izquierda que están fuera de la coalición”.

“Para los propósitos de nuestra política no da lo mismo quien gobierne. No es lo mismo si gana la derecha -en este, además autoestímulo que tiene de ofensiva internacional- a que pierda la derecha y gane una propuesta de un mundo más progresista, más democrático, más alternativista a las políticas neoliberales”, señaló.

Carmona aseguró que “esa es la motivación del acuerdo” que propone.

Incluyendo a la DC: Carmona refuerza postura del PC de competir en “alianza” para las presidenciales y parlamentarias En la izquierda Alberto Undurraga, y a la derecha Lautaro Carmona.

Respecto a la DC, para el timonel del PC, la falange mantiene un debate interno sobre “hacer alianza desde el centro hacia la derecha”.

“Ese es el debate que tienen, donde incluso no sé si suman o no suman a Evópoli, Amarillos, Demócratas. No digo que sea la línea oficial, porque no la expone así el presidente de la DC, al revés (...) pero hay ese debate”, sostuvo.

En ese sentido, Carmona indicó que “el peligro principal” de esa situación “es la derecha”.

“Primero asumamos vencer, derrotar y sacar del espacio del análisis el peligro principal que es que la derecha se instale en Chile”, sostuvo.