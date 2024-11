Alberto Undurraga (DC) y elecciones 2025: “El PS tiene que definir si se atrinchera con el PC o vira hacia la moderación con la DC”

Está seguro. Para el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, no hay ninguna duda sobre que la izquierda y la centroizquierda competirán en dos listas en las elecciones del próximo año, pese a que Gabriel Boric hizo un llamado al oficialismo -del que no forma parte la DC- a alcanzar un acuerdo unitario.

Además, recalca que su partido llevará un candidato presidencial y reconoce que su nombre suena entre las opciones.

La DC perdió sus dos gobernadores regionales el domingo. ¿Qué lecciones saca del proceso eleccionario?

En la elección municipal y de cores sorteamos la prueba. En la de gobernadores tuvimos un mal resultado. Dicho eso, la pregunta es cómo construir hacia adelante.

¿De cara a las próximas elecciones?

Los partidos de centroizquierda, quienes estuvimos en la Concertación, sumamos un 21,47% en la elección de concejales: el PS, el PPD, el Partido Radical y la DC. El desafío es convertir esa votación en una importante representación política, darle una expresión al electorado que busca cambios con moderación.

¿Qué hace falta para concretar ese desafío?

En este desafío el PS tiene que definirse. Si opta por atrincherarse a la izquierda, con el PC, u opta por virar hacia la moderación y el centro con la DC. Nosotros tendremos candidato, sin duda, en la primaria presidencial. Pero no es honesto con la ciudadanía una primaria presidencial en que esté el PC y la DC, porque son proyectos distintos.

¿En qué se nota?

Lo ejemplifico en economía, seguridad, relaciones exteriores, y en asociación público-privada. En economía debemos retomar el crecimiento económico alto, no nos podemos conformar con crecimiento de 2,5%. ¿Qué hace el PC? Votó en contra de la ley de responsabilidad fiscal. No tienen la economía en su lenguaje. En seguridad, votan en contra de los estados de excepción. En relaciones exteriores, apoyan la dictadura de Maduro. Y no creen en las alianzas público-privadas. Nuestra propuesta es sin complejos, es un proyecto distinto al del PC. Por eso el PS tiene que definir si se atrinchera con la izquierda, con el PC, o vira hacia la moderación y el centro con la DC.

¿Para usted es una línea roja el volver a pactar con el PC? Vienen de una elección en que tuvieron que hacer campaña por Irací Hassler en Santiago.

La experiencia da cuenta que los proyectos distintos tienen que llevar candidatos distintos. Y así va a ser en la primaria presidencia.

El Presidente Boric instó a los partidos a poner los esfuerzos en una lista única, de unidad, lo más amplia posible. ¿Percibe que hay voluntad dentro del oficialismo para formar una segunda lista?

Yo creo que sí. Si tú conversas en privado con personas de los distintos partidos, ese es un proceso en desarrollo. Yo estoy sosteniendo esas conversaciones y vamos a seguir en ello. De lo contrario, es regalarle la elección a la derecha. Un pacto único desde la DC al PC sería inentendible para muchas personas, porque son proyectos distintos. Es renunciar a buena parte del electorado que finalmente terminaría votando por la derecha. Sería un error si se impone lo que ha expresado el Presidente.

¿Qué tan avanzadas están esas conversaciones?

Están en la etapa inicial.

¿A nivel de presidentes de partido, parlamentarios?

En ambos circuitos.

¿Y ve que hay disposición?

Yo no soy vocero de los demás. Lo que quiero señalar es que no va a pasar que va a haber una lista única. No va a suceder. Eso te lo puedo asegurar.

¿Así de seguro?

No va a suceder. Y el desafío que nosotros hemos planteado es que reeditemos una nueva coalición que compita en primera vuelta y después, en segunda vuelta, vemos los apoyos. Eso es otra cosa. Pero los proyectos distintos requieren candidaturas distintas.

Es notorio que la DC ha perdido representación. ¿Por qué para los partidos, y particularmente para el PS, sería atractivo pactar con ustedes?

El PS tiene que definirse si opta por atrincherarse a la izquierda con el PC y perder la elección, u opta por virar hacia la moderación en el centro con la DC y tener opción de ganar la elección. Esos elementos hacen atractiva la propuesta.

En la bancada de diputados PPD e independientes hay cierta disponibilidad para formar una lista con ustedes. ¿Qué cree que frena al PS?

No me corresponde meterme en la discusión de ellos, pero se tienen que definir. No va a haber primarias presidenciales en que estén la DC y el PC. Por lo tanto, ellos tienen que optar. Y lo mismo a nivel de lista parlamentaria: no va a haber lista única.

Es costoso para ellos, de todas formas, en el sentido de que tienen que decirle que no al Presidente.

Esta elección se trata de futuro, no del actual gobierno.

En el PS se ha conversado sobre la posibilidad de privilegiar una alianza con los partidos grandes: el FA, el PC y el PPD. ¿Sería un error?

Cada partido es soberano para elegir las cosas. Nosotros estamos diciendo que ellos tienen que definirse. Si optan por ese camino, la elección presidencial está perdida.

Habla del PC. ¿El Frente Amplio no es tabú para ustedes?

El Frente Amplio es un partido nuevo, que está en formación, con distintas facciones. Hay facciones que tienen una mirada más socialdemócrata y otras que tienen una mirada más de izquierda, cercana al PC. Como es un partido de formación, ellos tienen que decidir su camino.

¿Qué tan preparada está la DC para enfrentar una primaria presidencial? ¿Tienen nombres?

Vamos a tener un candidato o candidata en la primaria presidencial. Esperamos que, si los demás partidos finalmente acogen este mismo llamado, movilicemos al más del 20% del electorado, de manera que quien gane esa elección sea una candidatura competitiva para participar en la primera vuelta.

¿A quién en la DC distingue que tiene el liderazgo necesario para ese desafío? Se ha hablado de usted, de los senadores Huenchumilla y Flores.

Lo decidiremos los primeros meses del próximo año.

¿Usted tiene disponibilidad?

Algunos me lo han pedido. Lo decidiremos los primeros meses del próximo año.

¿Cuánto se juega la DC en las elecciones parlamentarias? Existe la posibilidad de disolución.

Los partidos tienen que hacerle propuestas al país, no estar pensando en qué es lo que le pasa a ellos mismos. Nuestro objetivo es reeditar una coalición que puede ser alternativa de gobierno.

¿No teme que puedan desaparecer?

No está puesto ahí nuestro foco, sino en reeditar una coalición que pueda ser una alternativa real para Chile, que sea buena para Chile.