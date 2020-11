Informe de Comisión Covid-19 sostiene que el gobierno aplicó estrategia de inmunidad de rebaño y no adoptó medidas preventivas

Resulta evidente que en el mes de marzo el gobierno ya estaba en conocimiento de las recomendaciones oficiales de los organismos internacionales competentes en la materia, las cuales no fueron consideradas en su totalidad, pese a la magnitud de la pandemia. Durante las primeras etapas de la pandemia, el exministro de Salud señaló que el esfuerzo que estaba realizando el gobierno no estaba enfocado en evitar los contagios, sino en que las personas se contagiaran a un determinado ritmo para no colapsar el sistema de salud, a pesar de que distintos científicos advirtieron oportunamente que este enfoque implicaba poner en grave riesgo la vida y la salud de las personas, y que la estrategia correcta en estos casos era la prevención, técnicamente conocida como TTA: testear, trazar y aislar. Para la Comisión está claro que el gobierno, en esta etapa, adoptó una estrategia de inmunidad de rebaño.