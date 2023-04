Interpelación a Tohá: Longton acusa que el “gran problema que ha tenido la ministra es que no asiste a la comisión de Seguridad”

Fue este martes, que bajo la consigna “se acabó la paciencia”, la oposición presentó un documento con 12 motivos para interpelar a la ministra del Interior, Carolina Tohá. Entre las razones, se reprocha el escaso apoyo a Carabineros, “las posturas erráticas” en torno a la Ley Nain-Retamal y también reprenden el recrudecimiento de la crisis migratoria y la carencia de fiscalización en las fronteras.

La interpelación fue aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados por 55 votos a favor, 47 en contra y seis abstenciones. Es así, que el diputado de RN, Andrés Longton, estará a cargo de interpelar a la titular de Interior el próximo 16 de mayo.

El parlamentario, en conversación con Radio ADN dijo este jueves que en materia de seguridad “es necesario tener respuestas respecto a determinados temas: el programa de gobierno, las políticas públicas, el Plan Calles Sin Violencia, cómo se están gastando los recursos contra el crimen organizado, qué pasa con la violencia desatada, sobre todo a delitos violentos, como homicidios y violaciones; la importación de delitos, etc”.

En esa materia, criticó que “vemos mucha improvisación y falta de coherencia en algunos temas”.

El parlamentario aseguró que “la ministra el gran problema que ha tenido es que no asiste a la comisión de Seguridad. Su asistencia ha sido del 3%. No estuvo en el debate de la Ley Naín-Retamal, ni en la discusión general ni en la particular; ingresó en la particular, cuando ya estaba terminando la comisión. En la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados no hay ninguna urgencia del gobierno”.

Por otra parte, criticó que “hay una falta de agenda legislativa evidente” por parte del Ejecutivo. “Es una de las críticas que le vamos a hacer en la interpelación: la agenda de seguridad no es robusta, no es evidente, no hay un programa o avance claro, sino que hay improvisaciones sobre la marcha para efectos de dar una señal a la opinión pública, pero eso no se traduce en un programa, desde el punto de vista legislativo, (...) la poca proactividad en materia legislativa, principalmente porque el gobierno no ha podido poner de acuerdo a sus coaliciones, lo que genera inmovilidad”,

Finalizando, sostuvo que “se da la apariencia que se llega a acuerdos, pero en la práctica no es así. Vemos que hay mucha improvisación. Son cosas que nos preocupan y que necesitamos tener respuestas claras respecto a aquello”.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, también se refirió a la interpelación y en diálogo con TVR afirmó que Tohá “cada 15 días va a una especie de interpelación porque tiene que estar renovando los estados de excepción y se pregunta de todo”.

Mientras que reiteró que lo toman como “una oportunidad para demostrar todo lo que el gobierno está haciendo en seguridad”, y agregó que las interpelaciones son “puntos políticos”.