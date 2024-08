Isabel Amor escala acusaciones tras salida de SernamEG y reclama “matonaje” de autoridades del Ministerio de la Mujer

En una entrevista la mañana de este viernes, la ex directora regional de Los Ríos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Isabel Amor Alfaro, escaló en las acusaciones en contra del Ministerio de la Mujer tras su bullada salida.

Esto, principalmente, por la bajada comunicacional que ha intentado instalar la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien ha estado en el foco de las críticas tras la salida de Amor por “pérdida de confianza” y no como una respuesta al caso de su padre, condenado como encubridor en causas de derechos humanos.

De hecho, en Palacio se transmite que la reacción de la secretaria de Estado del Frente Amplio, quien es una de las más cercanas al Presidente Gabriel Boric, fue tardía y que la plataforma que eligió para pronunciarse no fue la más adecuada. Envió una carta al director a El Mercurio, en la cual entregó los argumentos por los que se decidió remover a la ahora ex directora de SernamEG Los Ríos.

Institucionalmente se recalcó que “la pérdida de confianza en ningún caso tiene relación con el hecho de ser hija de un condenado”, sino que obedecería a “sucesivas omisiones de información relevante y acciones por parte de esta profesional”.

“Entre ellas, destacan no informar de las dificultades de su relación con agrupaciones de derechos humanos; la resistencia a asumir el diálogo con las asociaciones de funcionarios de SernamEG a nivel regional como parte natural del ejercicio del cargo; comentarios desafortunados relativos a la condena de su padre, expresados al conocer al equipo del servicio que trabaja en la región de Los Ríos”, sostiene el escrito emitido desde SernamEG.

En diálogo con Radio Cooperativa, en esta Jornada Amor recriminó que las autoridades del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género “están siendo bien matonas en su manejo, que es lo que más rabia me da, y por eso tengo más ganas de salir a la cara”.

Por ejemplo, contó, “el jueves (8 de agosto) Priscilla Carrasco (directora nacional de SernamEG) me llamó a las 4 de la tarde y me dijo que nos juntemos en la sede regional del SernamEG a las 7 de la tarde -fuera de horario laboral- para explicarme qué significa la pérdida de confianza, en ese tono; ella iba a estar con un fiscal y yo sola”, por lo que no aceptó.

Anteriormente, el miércoles, advirtió acciones legales. “Me encantaría dar más detalles, pero tengo el cerebro frito, me cuesta mucho entender muchísimas cosas, para mí esto ha sido un golpe bien fuerte, ha sido un golpe familiar tremendo”.

Sin embargo, destacó que “abogado hay, acciones hay, pruebas hay, amenazas de la ministra de mostrar la carta hay”.

De acuerdo a Amor, la titular de la Mujer habría dicho que si insiste en recurrir a la justicia, hará público el contenido del borrador de una entrevista donde presuntamente Amor relativiza la responsabilidad de su padre condenado como encubridor en causas de DD.HH.