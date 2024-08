Isabel Amor refuerza críticas contra Sernameg y ministra Orellana: “Aparentemente, saben de feminismo, pero no de DD.HH”

Las 48 horas de Isabel Amor en el cargo como directora de Sernameg de Los Ríos desataron múltiples críticas luego de que la profesional acusara que su desvinculación fue una decisión discriminatoria que tiene relación con la condena por violaciones a los derechos humanos durante dictadura en contra de su padre Manuel Antonio Amor Lillo, versión que fue desmentida por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien reiteró que el motivo de su salida se debe exclusivamente a “pérdida de confianza”, pese a este argumento, también afirmó que la postura de Amor por la sentencia “no sólo relativiza los fundamentos de la condena, sino también indica que él no fue un encubridor”.

Tras los dichos de Orellana, Amor recalcó que el “Estado en este momento se está comportando de una manera en que no está en la altura del estándar internacional y esto evidentemente es algo que ni la ministra Orellana ni Priscila Carrasco (directora Sernameg) manejan porque aparentemente, saben de feminismo pero no de derechos humanos”.

Sobre las declaraciones de Orellana que apuntan al borrador de una entrevista de Amor en la revista Sábado, en la que habría defendido a su padre, la exjefa del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Ñuble, respondió: “Yo me refiero únicamente a las cuestiones que tienen que ver con mi padre, y no con los crímenes de delito de lesa humanidad cometido en Chile durante 17 años. Creo que es ponerme mucho peso y responsabilidad respecto a algo que yo no he hecho”.

Amor también explicó la frase que habría comprometido su salida: “Yo hablo de ser defensora de DD.HH y al mismo tiempo ser hija de un condenado por crímenes vinculados a la dictadura en que me preguntan si yo le creo a mi padre y yo digo que sí le creo. Y después dice coma, porque lo que indica la justicia y lo que dice mi padre es exactamente lo mismo”.

“Acá parece ser un problema de lectura. Yo de verdad no quiero ser ordinaria con nadie ni maltratar a personas, pero acá la gente no leyó bien”, remarcó en radio Infinita.

En esa línea, reiteró: “Esto es una persecución política, es discriminación, y es una arbitrariedad gigantesca. Que se podría haber manejado de una manera muy distinta, y que no lo hicieron así”.

La respuesta de Sernameg

Tras las presiones por una explicación sobre la salida de Amor, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) emitió un comunicado en el que señala que su despido responde a la “pérdida de confianza” de la funcionaria.

Por su parte, la directora de Sernameg, Patricia Carrasco, se refirió a la sentencia del padre de Amor y aseguró que la desvinculación responde a la “omisión de información que yo no tuve a la vista para efectivamente hacer este nombramiento”.

En esa línea, precisó que no está en discusión que los hijos de personas que cometen violación a derechos humanos tengan que cargar con el delito de su padre, “sino que más bien es no contar la información y aquí es donde vuelvo al tema de la pérdida de confianza”.