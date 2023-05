Isapres: exministro Paris advierte “efecto dominó” en eventual caída y Mañalich pide siete años para que cumplan fallo

Las isapres calificaron de “engaño” el proyecto de ley corta que presentó el gobierno de Gabriel Boric para facilitar el cumplimiento del fallo que dictó el 30 de noviembre de 2022 la Corte Suprema, ordenando a las aseguradoras privadas aplicar la nueva tabla de factores a todos sus afiliados y restituir cobros en exceso. Según el gremio, la iniciativa del Ejecutivo “conduce por la fuerza a un monopolio estatal”.

“Lo que plantea el gobierno es una solución legislativa para generar mejores condiciones, pero que cada uno se haga cargo de su propia responsabilidad”, afirmó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, en declaraciones a 24 Horas.

En el marco de este debate, el exministro de Salud, Enrique Paris, advirtió del “efecto dominó” que acarrearía una eventual caída de la industria.

“Obvio, si caen las isapres, si caen varias isapres sobre todo, van a caer muchas clínicas, muchos laboratorios, muchos centros radiológicos y mucha gente va a perder el trabajo. Por eso yo siempre aludo al ministro (de Hacienda, Mario) Marcel, que él diga algo, que dé su opinión, que sea más tajante con respecto a este problema”, afirmó Paris en entrevista con radio Pauta.

“A mí me parece, analizando el mensaje y analizando el proyecto de ley por sí mismo, es como si el mensaje lo hubiera escrito una persona, pienso en la ministra de Salud (Ximena Aguilera), y el proyecto de ley en realidad tiene otra connotación. En el mensaje se dicen las cosas muy claras, tal como son y después el proyecto de ley no es tan claro, no es tan preciso”, sostuvo.

Por su parte, el exministro de Salud Jaime Mañalich, sugirió, en base a cálculos que dijo manejar, un plazo más prolongado para que las isapres concreten el cumplimiento del fallo.

“Creo que el plazo debiera de ser de siete años. O sea que las personas mantengan una cuenta corriente en UFs para usar lo que impusieron como cotización de salud en exceso, por cotización obligatoria, como beneficios de salud y que mientras no se agote totalmente esa cuenta el remanente, como dice el proyecto, forma parte del capital que mantiene la isapre como garantía ante la Superintendencia para que no quiebre”, planteó Mañalich en conversación con radio Infinita.