Izkia Siches ante Comisión que analiza libelo contra Mañalich: “Existieron errores y omisiones graves y evitables, contradiciendo la opinión de expertos y procedimientos establecidos”

“Omisiones y errores graves”. Esto fue parte de lo que la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, dio cuenta sobre el manejo de la pandemia del coronavirus por parte del exministro de Salud, Jaime Mañalich, ante la Comisión que analiza la procedencia de la acusación constitucional en contra del exjefe del Minsal.

La doctora fue muy crítica del accionar del Minsal durante el periodo en que Mañalich estuvo a cargo, acusando que no se escuchó a expertos y que hubo “imprudencia temeraria” en el manejo de la enfermedad.

A juicio de la presidenta del Colmed, en el contexto en que se dio la pandemia, donde Chile enfrentaba una crisis social y política "el Ministerio de Salud, liderado por Jaime Mañalich, debilitó aún más la credibilidad institucional, justamente en un momento donde necesitábamos unidad, colaboración y paz social; a pesar de ello, existió una negativa a la colaboración de sociedad científicas, gremios, universidades y alcaldes y se optó por un manejo cerrado de la pandemia”.

“Quizás el daño más profundo tiene que ver con el daño a la fe pública, a la cual, desde nuestra perspectiva, el ministro Jaime Mañalich, contribuyó”, agregó Siches.

Sobre las críticas al sistema de conteo de fallecidos y las dudas respecto a las cifras que se produjo inicialmente, la médico señaló que "lo que no es entendible en su relato (de Mañalich) y falta a la lógica mínima, es cómo un sistema accesorio montado por el Minsal no era conservador en su análisis. Desde ese sentido, si ellos contaban con los datos de los laboratorios que era lo que les permitía saber el universo total, saltándose la plataforma Epivigilila, cómo se pudo desconocer más de 30 mil casos. A nuestro juicio esto es una medida intrépida por parte del Minsal y creemos que es uno de los puntos que se debe investigar a fondo para ver y dilucidar si existía dolo o intencionalidad en el ocultamiento de cifras reales”.

En esa línea, a juicio de Siches, durante el manejo de la pandemia durante el periodo en que Mañalich estuvo a cargo, "existieron errores y omisiones graves y evitables, contradiciendo la opinión de expertos y procedimientos establecidos”.

Para agregar que durante ese periodo por parte del Minsal “se habría actuado con imprudencia temeraria en el manejo de la pandemia, en el manejo de datos, en hacer aperturas precoces y en cuarentenas dinámicas”.

Así mismo, sobre el hecho de que no se escuchara la voz de los expertos ni se aplicaran sus sugerencias para el manejo de Covid-19, la profesional de la salud indicó que "podría existir negligencia y/o impericia al no seguir las recomendaciones del consejo asesor y abandonar la estrategia que permite el control de la pandemia”.

Por otro lado, Siches también insistió en la importancia de que exista un buen sistema de identificación, trazabilidad y testeo. “La única forma de contención es cortar la cadena de transmisión y la única forma de eso es detectar los casos y aislarlos, no hay otra forma, no hay magia, no hay otra estrategia. ¿Por qué en nuestro país aún es una estrategia que no se logra montar? Es una pregunta que desde el Colmed no hemos logrado resolver”, indicó.

Este jueves la instancia parlamentaria deberá votar el informe final sobre la acusación presentada por diputados del Frente Amplio, PC, PR y PPD, para que posteriormente el libelo sea visto en la sala el próximo martes.