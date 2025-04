Jara acusa intento de crear “caricaturas” en torno al PC y lo atribuye a “temores de la ultraderecha” con miras a presidenciales

La candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, abordó la mañana de este domingo la posibilidad de triunfar en las primarias del progresismo y ser la carta del sector con miras a la elección presidencial de noviembre de este año.

En diálogo con Radio Nuevo Mundo, la abanderada del PC, que además cuenta con el apoyo de Acción Humanista, apuntó que “cuando se presenta la candidatura desde el espacio del Partido Comunista, son nuestras ideas las que se están proponiendo, pero esto va ampliándose en una base social y política que debe recoger y representar a todos los que conformamos la coalición con una vocación de mayoría”.

“Si gano las primarias, voy a ser la candidata del oficialismo o la candidata del progresismo, de la izquierda, y el programa va a recoger las ideas de los otros partidos igualmente. Y las organizaciones sociales que se sumen evidentemente”.

En ese sentido, Jara sostuvo que desde su colectividad “la vocación es construir una mayoría social y profundizándose en nuestro país, y para eso no sobra nadie aquí. Y a partir de la candidatura que se me presenta, es ser la candidata de la izquierda para que cuando pasemos a primera vuelta y eventualmente a segunda vuelta, luego ser la Presidenta de Chile y de todos los habitantes de este país”.

Y luego agregó: “No aceptamos ningún otro tipo de caricatura, porque me han dicho a mí, pero es que usted es la presidenta del Partido Comunista. Y yo, bueno, si así fuera, me presentaría a las elecciones internas del Partido Comunista. Y lo que tenemos los comunistas es una vocación transformadora, que promueve cambios, en mi caso además que tiene experiencia anterior, que conoce el Estado, y que se tiene que basar sobre un cimiento de gobernabilidad que permita que cuando nuestro gobierno esté en sus primeros días, junto con promover transformaciones relevantes, por ejemplo, en el tema de la salud, que es tan importante, o en el tema del crecimiento con productividad y trabajo decente, mejores salarios, permitan que al otro día las cosas funcionen igualmente”.

Jara fue inquirida respecto de los que plantean cierta inquietud por la posibilidad de que en Chile haya un presidente comunista. “Eso a mí me llama mucho la atención, porque tratan de generar un miedo. Y yo lo que le puedo decir a la ciudadanía es que, tranquilidad, nosotros queremos construir una alianza que sea mayoritaria en el país, que tenga al centro la capacidad de avanzar sin perder nuestros principios, pero avanzar de manera concreta en mejores condiciones para la vida material de las personas”.

“Hay que dejar atrás esos miedos del pasado, que son más intencionados, que en realidad parte de algo que haya ocurrido o que vaya a ocurrir”, planteó.

Asimismo, remarcó que “tratan de generar caricaturas. Entonces yo, por lo menos lo que le puedo decir a las personas y también a los actores políticos, que hay que dejar esos miedos atrás. Son muy funcionales promoverlos, muy funcional a lo que opina o a los temores de la ultraderecha al enfrentar esta contienda electoral”.

“Entonces, esto de que no podría alguna vez haber algún presidente o presidenta comunista, yo creo que eso, en tanto no se intente, no vamos a saber el resultado. Hemos tenido ciertas campañas anteriores y ahora nuevamente, y nosotros no tenemos por qué restarnos”, zanjó.