Javier Macaya, presidente de la UDI: “Sin ninguna duda apoyaría a Kast frente a Boric”

El presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmó este domingo que aunque no comparte muchos de los puntos del programa del candidato republicano, José Antonio kast, lo apoyaría “sin ninguna duda” en el caso de que sea éste quien se enfrente en una hipotética segunda vuelta presidencial frente al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

En el programa Estado Nacional de TVN, el también diputado ratificó su apoyo a la campaña del candidato oficialista, Sebastián Sichel, al indicar que “como presidente de la UDI, nosotros vamos a honrar el compromiso que tenemos con la primaria y trabajar con toda la fuerza y con todo lo que podamos hacer para revertir el momento en el que estamos”.

Esto, respecto de que la baja en las encuestas que ha registrado el candidato de Chile Podemás Más, en contraste con el alza que ha experimentado Kast en los sondeos, que ha generado en las últimas semanas descuelgues desde la coalición de centro derecha hacia la carta del Partido Republicano, algo que se acrecentó la semana pasada cuando Sichel dejó en “libertad de acción” a los partidos oficialistas respecto de sus apoyos para las elecciones del 21 de noviembre.

Consultado si piensa que Kast representa a la extrema derecha, Macaya sostuvo que “creo que muchas personas que lo acompañan están en posiciones súper polarizadas, muy de extrema, pero creo en lo personal, a mí me tocó estar ocho años en el Congreso con él, él construyó un personaje distinto después de salirse de la política tradicional de los partidos y es la principal razón por la cual yo no lo apoyo”, sostuvo.

Sin embargo, ante la consulta de si entregaría su apoyo a Kast en segunda vuelta frente a Boric, respondió: “sin ninguna duda de aquello”.

En cuanto a su decisión personal, el parlamentario dijo que si no fuera presidente de la UDI “no me iría con José Antonio Kast. Yo tengo diferencias en la forma de hacer política colectiva”.

“Acá hoy día estamos compitiendo con una persona que se fue de uno de nuestros partidos, específicamente de la UDI, tomó una decisión de no concurrir a una primaria con nosotros, tomó la decisión de no solamente no ir a la lista parlamentaria, sino que amenazar que a la parlamentaria de Chile Vamos tenga un buen resultado y ese resultado hoy día corre peligro de replicar el escenario que se ve en la Convención Constitucional, con menos de un tercio” añadió.

Libertad de acción

Para Macaya, el punto de prensa que convocó Sichel donde dejó a los partidos de Chile Podemos Más en “libertad de acción”, también provocó que algunos parlamentarios UDI y de otros partidos de la centro derecha, tomaran la decisión de apoyar a Kast.

“Hay muchos parlamentarios que vieron esto y tomaron la decisión de moverse y efectivamente es una mala noticia. La estrategia también fue equivocada en ese sentido”, aseveró.

“Cuando tú pasas al ataque en la política de la lógica tradicional, en la lógica de calificar de extremo, de cavernario, yo veía los chats de las personas del entorno del comando que fueron muy duros en términos más personales contra la figura de José Antonio Kast, sin entender que el adversario está a la izquierda”, sostuvo Macaya.