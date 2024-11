Lorena Fries (FA) apunta a que la renuncia de Catalina Pérez sería por eventual sanción del tribunal que la inhabilitaría para elecciones

En una nueva edición del programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, la jefa de bancada de los diputados del Frente Amplio (FA), Lorena Fries, abordó la renuncia de su par Catalina Pérez a la colectividad.

La salida de Pérez se da a pocos días de que volviera a estar en la palestra por los millonarios convenios entre Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta, luego de la divulgación de nuevos chats entre Pérez y su expareja Daniel Andrade, fundador de la fundación.

Cabe mencionar que la renuncia de la diputada se concretó el pasado 15 de noviembre, a pocas horas del plazo establecido por la ley antidíscolos para poder postular a cargos públicos de elección popular como independiente.

Al respecto, la jefa de bancada de dicha colectividad señaló que Catalina Pérez “había recibido una sanción justamente porque en su alocución inicial había planteado que no conocía de esto. Luego sí dio cuenta de que conocía, pero no de las operaciones en concreto, y en función de eso se le dio una sanción cuando todavía era militante de Revolución Democrática. Frente a estos audios, lo que pidió la Dirección Nacional es que el Tribunal Supremo ahora, del Frente Amplio, evaluara si se trataba de nueva información, pero ahora con la renuncia de Cata Pérez, la causa se cierra en el Tribunal Supremo porque ya no se trataría de una militante”.

FOTO: LUIS SEVILLA

Dicho eso, comentó que “este caso nos golpeó fuertemente a los partidos del Frente Amplio, y queremos la máxima transparencia, que todo se sepa, que las responsabilidades se asuman, porque no estamos por avalar conductas corruptas. Y en ese sentido, hubiera sido mejor incluso que la propia Catalina Pérez a lo mejor se mantuviera para que esto se evaluara y terminara eventualmente con una absolución si ella lo que planteaba era su inocencia y desconocimiento de lo que significaba lo que había detrás”.

Así las cosas, tras ser consultada si Pérez corría el riesgo de postular a un cargo de elección popular si se mantenía en el FA, Fries respondió que “evidentemente, ella corría riesgo puesto que el Tribunal Supremo iba a evaluar los nuevos antecedentes y de haber nuevos antecedentes se abría una causa y eso podía significar algún tipo de sanción. Y eso significaba imposibilidad de ir a una elección. Entonces me parece que evaluó también esos riesgos para renunciar”.

En ese sentido, señaló que en el caso de que Pérez quisiera ir como independiente con cupo del FA, Fries zanjó: “Yo soy de la tesis que no debiera ir como independiente Frente Amplio, porque la verdad es que no marca mucha diferencia para la ciudadanía ser independiente Frente Amplio que ser Frente Amplio. Entonces, y como se mantuvo el riesgo, yo prefiero ser en esto un poco más rígida. Obviamente no necesariamente es la postura del partido, pero sí es mi postura”.