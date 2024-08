Jefe de bancada del FA critica dichos de Vodanovic (PS) sobre Boric y destaca gestión del gobierno en materia de seguridad

El jefe de bancada de diputados del Frente Amplio (FA), Jaime Sáez, abordó en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera la declaración de la timonel del PS, Paulina Vodanovic, en la que instó al Presidente Gabriel Boric a liderar la política contra el crimen organizado.

La jornada de ayer, la líder PS respaldó la propuesta que ha sido levantada por el exministro de Justicia, José Antonio Gómez, la cual apunta a que el Mandatario “dirija la política de seguridad” y “no reuniones, porque de reuniones estamos todos cansados”.

Dicha declaración fue criticada por la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien esta jornada llamó al oficialismo a tener “más sentido de responsabilidad”.

Bajo este marco, el jefe de bancada frenteamplista al ser consultado al respecto, sostuvo: “Me parece de una ordinariez tremenda ese tipo de polémica, porque efectivamente se saca provecho del dolor, se saca provecho del miedo, y se lucra con las emociones más terribles que pueden afectar a una persona. Se lucra políticamente y se lucra también económicamente, lo hacen los medios de comunicación todo el tiempo”.

“Entonces, acá pretender que el crimen organizado es como un interruptor, que uno prende y apaga y se soluciona el problema mágicamente, es de un nivel de absurdo que no resiste ningún análisis”, agregó.

Sebastian Cisternas/Aton Chile

En esa línea, defendió que “acá se están haciendo muchas cosas, más cosas de las que el país no había hecho jamás. No solo tipificando nuevos tipos penales, nuevos delitos, sino dándole presupuestos y herramientas inéditas a las policías, incluso con algunas leyes bien polémicas con las que yo personalmente no estoy de acuerdo, porque pueden ser muy peligrosas en términos de favorecer la impunidad policial cuando se provocan abusos, y así todo se ha hecho”.

“Se ha hecho todo lo que la derecha ha querido, se ha hecho todo lo que el Socialismo Semocrático ha querido, se ha hecho todo. Se han entregado todos los recursos”, aseguró.

En ese sentido, señaló que “acá lo que todas las actorías políticas deberíamos comprender es que este es un problema demasiado complejo, muy sistémico, en donde hay que propender a la coordinación intersectorial de distintos organismos públicos, donde el sector privado también tiene que colaborar, donde la ciudadanía también tiene que colaborar y el ecosistema de medios también”.

Así las cosas, para profundizar agregó: “Por favor, ponderemos los juicios que se generan, y me parece que acá lo que corresponde es apoyar a las instituciones que están haciendo su trabajo, podemos fiscalizar que esas instituciones funcionen de mejor manera, sobre todo ahora que viene la época de la ley de presupuestos, donde hay que rediscutir lo que se ha hecho y lo que se va a hacer el año siguiente, pero no podemos estar horadando permanentemente el trabajo que se realiza, porque en definitiva eso solamente termina deteriorando las instituciones, y lapida la escasa confianza pública que existe sobre las instituciones democráticas en Chile”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

En esa línea, con respecto a los dichos de Vodanovic, Sáez dijo: “Yo no comulgo con esa forma de referirse, pero tampoco voy a entrar a valorarlo en demasía. Por lo demás, las autoridades que están a cargo de la seguridad pertenecen a ese sector del oficialismo (Socialismo Democrático), entonces creo que hay un nivel de incoherencia en la exacerbación del lenguaje en esto de dejar la cuña más que van a generar más likes y más clics, más llamativa, donde al final terminamos haciéndonos autogoles permanentemente”.

De todas maneras, la senadora socialista aclaró sus dichos esta jornada y aseguró que el Presidente Gabriel Boric quien ha liderado el trabajo en materia de seguridad.