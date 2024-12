Joaquín Lavín cuestiona prisión preventiva de Cathy Barriga: “Creer que es un peligro para la sociedad está fuera de toda lógica”

El exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), se refirió al caso judicial de su nuera, Cathy Barriga (Ind.), quien es sindicada por la Fiscalía como autora de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, mientras ejercía como alcaldesa de Maipú.

Por su presunta responsabilidad en estos delitos, Barriga inicialmente tuvo que permanecer bajo arresto domiciliario mientras se desarrollaba la investigación. Sin embargo, esa medida cautelar cambió a prisión preventiva el 12 de noviembre luego de que las partes querellantes lo solicitaran y el juez accediera por considerar a la imputada como un peligro para la seguridad de la sociedad.

“Para nosotros fue una sorpresa porque en general las medidas cautelares van bajando, no subiendo. En general, una persona que ha estado en prisión preventiva 10 meses y que la ha cumplido... es raro lo que pasó, porque cuando una persona cae en prisión preventiva es porque la justicia la considera un peligro para la sociedad. Y para mí, creer que Cathy es un peligro para la sociedad está fuera de toda lógica”, sinceró Joaquín Lavín en una entrevista concedida a La Tercera Domingo.

Cathy Barriga en el Centro de Justicia el día que se determinó que cumpliera la medida cautelar de arresto domiciliario. Foto: Aton.

Barriga, a juicio de Lavín, “cumplía 100% su medida cautelar y dejó de ser alcaldesa en junio de 2021″. “¿Cuál es el peligro para la sociedad de que ella esté en arresto domiciliario total? ¿Por qué tiene que estar en la cárcel? Creo que está fuera de toda lógica. Me acuerdo que en el caso del alcalde (Daniel) Jadue una jueza dijo que la prisión preventiva era porque él era alcalde todavía y por tanto podía afectar... no sé... tampoco comparto eso, pero en el caso de Cathy es algo que para mí está fuera de toda lógica”, cuestionó.

El exministro de Educación (2011) y excandidato presidencial en 2021 consideró además que “este ha sido un caso muy mediatizado, muy politizado, muy influido por las redes sociales”.

“Por eso, a mí lo que más me gustaría es que ella tenga un juicio justo, un juicio en que se ponderen los argumentos más allá de lo que la gente puede pensar de ella o la caricatura que se hace de ella. Y estoy seguro de que, en un juicio justo de verdad, ella va a ser absuelta. Te lo digo, primero, porque la Cathy que yo conozco es muy distinta a la caricatura que se hace”, aseguró.

El exalcalde Joaquín Lavín. Foto: Mario Téllez.

Asimismo, abordó la incursión de su nuera en la red de contenido para adultos Onfayer y la determinación del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, que permitió retener las ganancias que generó en esa plataforma: “No quiero juzgar. A mí no me gusta que ella haga eso, pero respeto la decisión de una mujer adulta y puedo llegar a entender las razones por las cuales lo hizo, y no soy quién para juzgar eso. Sí me extraña que se diga, oye, ya, le vamos a requisar o a embargar lo que gane ahí”.

“¿Porque qué significa en el caso de Cathy? A ella se le acusa de un fraude de 31 mil millones, que en realidad es el déficit municipal. Entonces, no hay ninguna plata que se haya llevado a ninguna parte. Entonces, en el fondo, ¿qué significa eso? ¿Que ella nunca más va a poder trabajar en la vida? Porque cuándo va a poder juntar 30 mil millones... Imposible. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que nunca más va a poder trabajar? Encuentro rara esa decisión”, argumentó.

El diputado Joaquín Lavín León. Foto: Aton Chile

Adicionalmente, el exministro abordó la investigación en contra de su hijo, el diputado Joaquín Lavín León, por emisión de facturas falsas y las declaraciones de la Fiscalía en el juicio a Barriga referentes a que el parlamentario tenía injerencia en la gestión municipal de Maipú. “Confío totalmente en él y todo eso que se dice que él era el alcalde en la sombra son puros cuentos. La Cathy tiene una personalidad fuerte, no permitiría nunca un alcalde en la sombra, ni siquiera su marido”, dijo.

“Confío en que no se cometieron los delitos. O sea, el caso de Cathy totalmente. Porque sé cómo funcionan las municipalidades. Por tanto, estoy totalmente convencido de que si ella tiene un juicio justo va a ser absuelta. Y en el caso dado con él, también. Lo que pasa es que hay expedientes que son secretos, por lo tanto, no tengo todos los antecedentes para contestarte ahora la firme, pero por lo que he hablado con él, también”, insistió.