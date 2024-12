Joaquín Lavín: “Se está castigando a una caricatura de Cathy que no es real”

Los medios se arrojaron encima de él el miércoles 20, cuando sorpresivamente llegó hasta la cárcel de mujeres de San Miguel a visitar a su nuera, Cathy Barriga. “La familia no está para juzgar”, dijo Joaquín Lavín, la primera vez que acudió junto a su hijo homónimo a ver a la exalcaldesa, recluida en prisión preventiva desde el 12 de noviembre.

Acostumbrado a lidiar con la rapidez de una pregunta al aire -tras varias campañas municipales y presidenciales-, esta vez Lavín se vio afectado. Barriga -investigada por un millonario fraude al municipio de Maipú, de más de $31 mil millones, mientras fue alcaldesa entre 2017 y 2021- está casada con su hijo mayor desde abril de 2009. Ambos tienen dos hijos -Joaquín (14) y Romeo (8)-, además de Vicente González, hijo de la exbailarina de una relación anterior.

“Por supuesto que sí he estado afectado... Para nadie es indiferente o lo puede dejar insensible que una persona de tu familia esté viviendo esa situación. Por supuesto que es duro, pero al mismo tiempo yo les digo a ellos, que las adversidades, las pruebas de la vida hay que enfrentarlas y que la familia va a estar con ellos ayudándolos”, dice el también exministro.

Como es de esperar, el juicio de Lavín hacia la Fiscalía -y sobre todo a la prisión preventiva de Barriga- es tajante. “Creer que Cathy es un peligro para la sociedad está fuera de toda lógica”, plantea, al tiempo que -aunque dice no compartir aspectos del estilo de la exalcaldesa- asegura que cree que tanto ella como su hijo, que podría ser formalizado por una arista del caso, son inocentes.

A usted no se le había visto en las audiencias.. ¿Por qué decide ir a la cárcel a ver a Cathy Barriga?

Creo que la familia tiene que estar especialmente en los momentos difíciles. Entonces, cuando una persona que es mi nuera, mamá de dos de mis nietos, cae a la cárcel, yo como papá, abuelo y suegro, tengo que estar. Cuando iba a ir varias personas, amigas, me dijeron “para qué vas a ir”, “te vas a exponer”... Pero aquí no hay ningún cálculo político. Es una persona de mi familia que está viviendo una situación muy difícil, para mí también injusta, y la familia tiene que estar. Por eso me enrolé, hice la fila, llevé bebidas y sanguchitos, que es lo que se permite, y cumplí con todos los requisitos de rigor que significa entrar a una cárcel. Para mí lo importante era la señal para ella y para Joaquín. No la señal para la gente.

¿Cómo la vio?

Cathy es muy resiliente, la veo alegre, entre comillas, porque obviamente en esa situación nadie puede estar bien. Pero la veo tirando para arriba, haciendo cosas al interior de la cárcel. Me cuenta que barre, que hacen galletas, las clases que tuvieron de zumba, que era un programa del gobierno. Ella es muy activa, dentro de esta situación la he visto tirando para arriba. Y preocupada. Una de las cosas que va a hacer cuando ya no esté ahí es preocuparse de la dignidad de las mujeres privadas de libertad y buscar maneras de que generen ingresos.

¿Cómo es su relación con las otras presas?

Lo que me ha dicho es que es una buena relación, entiendo que comparte la celda con dos mujeres de nacionalidad haitiana. Me imagino que entre todas se apoyan. Pero la he visto bien. Obviamente más ansiosa porque viene la Navidad. Lo más duro para ella es no estar con los hijos. Una cosa que le ha dolido a ella y a nosotros es que se ha llegado a dudar del diagnóstico de autismo de mi nieto Romeo, que cualquier persona que esté con él cinco minutos se da cuenta de su condición. Entonces, escuchar de repente alegatos en la Corte en que se dice “oye, pero si este niño tal cosa...”. Eso es lo que más le duele, porque ese niño es muy dependiente de la mamá y nuestra preocupación es que tenga un retroceso en su formación.

¿Cómo están manejando eso ustedes?

No quiero entrar mucho en eso, quiero mantenerlo dentro de la privacidad. Vicente ya vive solo, y Joaquín y Cathy viven con Joaquín y Romeo, y en estos momentos está Joaquín solo con los dos y hay una persona... porque Romeo necesita mucha contención. Entonces, a veces, hay una persona que conoce a Romeo desde chico que va a ayudarlo y eso permite que Joaquín pueda salir, ir al Congreso y hacer sus cosas. Pero esa es la parte más compleja. Hay que reorganizar la familia. Además, Cathy estuvo con arresto domiciliario total desde enero de este año, pasó 10 meses con Romeo 24-7, porque no podía salir de la casa, solamente salía una vez a la semana a una hipoterapia (con caballos) que a él le hace muy bien.

¿Les sorprendió cuando el tribunal decretó la prisión preventiva?

Para nosotros fue una sorpresa porque en general las medidas cautelares van bajando, no subiendo. En general, una persona que ha estado en prisión preventiva 10 meses y que la ha cumplido... es raro lo que pasó, porque cuando una persona cae en prisión preventiva es porque la justicia la considera un peligro para la sociedad. Y para mí, creer que Cathy es un peligro para la sociedad está fuera de toda lógica.

¿Por qué?

Porque cumplía 100% su medida cautelar y dejó de ser alcaldesa en junio de 2021. ¿Cuál es el peligro para la sociedad de que ella esté en arresto domiciliario total? ¿Por qué tiene que estar en la cárcel? Creo que está fuera de toda lógica. Me acuerdo que en el caso del alcalde Jadue una jueza dijo que la prisión preventiva era porque él era alcalde todavía y por tanto podía afectar... no sé... tampoco comparto eso, pero en el caso de Cathy es algo que para mí está fuera de toda lógica.

¿Cómo se explica entonces que se haya concedido esta prisión preventiva a petición del CDE?

Creo que este ha sido un caso muy mediatizado, muy politizado, muy influido por las redes sociales. Por eso, a mí lo que más me gustaría es que ella tenga un juicio justo, un juicio en que se ponderen los argumentos más allá de lo que la gente puede pensar de ella o la caricatura que se hace de ella. Y estoy seguro de que, en un juicio justo de verdad, ella va a ser absuelta. Te lo digo, primero, porque la Cathy que yo conozco es muy distinta a la caricatura que se hace. Ella es una persona, primero, mamá total, que quiere mucho a sus hijos, y por eso yo la quiero a ella, porque ella quiere mucho a mis nietos. Y también una persona muy preocupada de las personas, incluso en el interior de la cárcel. Se ha hecho una caricatura de ella que influye mucho en la opinión pública y los procesos judiciales. Y no solo en el caso de ella. En Chile existe la presunción de inocencia, pero la verdad es que en el caso de Cathy y de otros también que han sido muy mediatizados, la presunción de inocencia vale cero. Se trapea a veces con la honra de las personas, cuando el verdadero juicio, más allá de toda duda razonable, todavía no empieza. Entonces, estas prisiones preventivas son como una especie de castigo anticipado de algo que en realidad a lo mejor no hay por qué castigar.

Y la perspectiva de género, en este caso, vale cero. ¿Cuál es la perspectiva de género en una mamá que tiene un hijo en estas condiciones, que claramente no es un peligro para la sociedad? No lo es. Es difícil encontrarle el sentido a una cosa así.

¿Se le está castigando por el personaje? Porque ella, sin duda, construyó un personaje en televisión y luego como alcaldesa.

Yo creo que sí. Se está castigando a una caricatura que no es real. Obviamente para mí Cathy no es la bailarina de Mekano, ni siquiera la alcaldesa, sino que es mi nuera y la mamá de mis nietos. Yo conozco a esa Cathy, pero efectivamente la opinión pública se forma un prejuicio y condena por eso, pero en realidad... y no quiero entrar en el proceso judicial, pero te lo digo como exalcalde. Primero, aquí ella no se llevó ningún peso para la casa, eso está claro. El tema es que hay un déficit municipal. Déficit municipal tienen muchos municipios en Chile, muchas corporaciones de educación, y eso nunca ha sido un delito y las prácticas que se usan en esa municipalidad venían de mucho antes. Ella recibió la municipalidad con un déficit, muchos lo tienen, y tienen que buscar una manera de enfrentarlo. Pero se hace una caricatura porque yo la vi como alcaldesa realmente preocupada de los vecinos. O sea, aquí hay obras físicas de verdad. Por ejemplo, el nuevo mercado municipal, el SPA del adulto mayor, fueron reinaugurados por el alcalde Vodanovic, y son obras físicas que ella realizó. Yo creo que se trata de condenar a una caricatura de lo que es ella.

Pero es distinto un déficit municipal, que un fraude al fisco, que es de lo que se le acusa. Es decir, que usó plata del municipio para otros fines.

Eso es parte del proceso, pero todas las platas del municipio se gastaron en el municipio. Eso es lo que yo sé. No me quiero meter en detalles y es parte de la acusación... por eso espero que tenga un juicio justo. Pero lo que yo entiendo es que el manejo municipal fue el que correspondía hacer.

¿En algún minuto ella le pidió consejos? ¿Le comentó aspectos de su gestión?

No. Nunca. Hubo una relación nomás porque ella me pidió ocupar el Teatro Municipal de Las Condes para un grupo de Maipú que quería actuar ahí. Y me acuerdo también de haberla ayudado al comienzo en un incendio que hubo en el campamento Japón de Maipú. Pero no, para mí era importante y para ella también mantener en eso total independencia.

Mientras estuvo con arresto domiciliario, ella se metió a la plataforma OnFayer, ganancias que luego fueron requisadas. ¿No se expuso innecesariamente ella?

No quiero juzgar. A mí no me gusta que ella haga eso, pero respeto la decisión de una mujer adulta y puedo llegar a entender las razones por las cuales lo hizo, y no soy quién para juzgar eso. Sí me extraña que se diga, oye, ya, le vamos a requisar o a embargar lo que gane ahí. ¿Porque qué significa en el caso de Cathy? A ella se le acusa de un fraude de 31 mil millones, que en realidad es el déficit municipal. Entonces, no hay ninguna plata que se haya llevado a ninguna parte. Entonces, en el fondo, ¿qué significa eso? ¿Que ella nunca más va a poder trabajar en la vida? Porque cuándo va a poder juntar 30 mil millones... Imposible. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que nunca más va a poder trabajar? Encuentro rara esa decisión.

¿Nunca consideró que su estilo la estaba exponiendo?

Cada persona es como es, y ella tiene una trayectoria anterior. Pero lo que yo vi fue una vocación de servicio público genuina y que claro, uno puede perder la elección, y la gente puede decir prefiero a este otro alcalde, pero eso no significa construir una caricatura para destruir una persona.

A su juicio, ¿Tomás Vodanovic ha contribuido a esta caricatura?

No quiero entrar en temas de política contingente, ojalá que el alcalde Vodanovic lo haga muy bien.

Pero decía que él ha reinaugurado obras que Cathy inauguró en su mandato...

Sí, por eso digo que hay que hacer un balance completo, no solo la pura caricatura, sino también hay obras reales físicas importantes para Maipú.

Se especuló que ustedes tenían una relación familiar distante con Cathy, ¿es así? ¿Es cierto que en algún minuto hubo un distanciamiento?

No, distanciamiento no. Yo siempre la he querido mucho, porque la veo como es. La veo cómo es como mamá, como pareja de Joaquín. Obviamente cada uno tiene su forma de pensar, cada uno tiene su vida, pero no. Y si hay una cosa positiva que vamos a sacar de todo esto, es que vamos a terminar con una familia más unida, por lo menos yo como papá voy a tratar de que eso pase.

Ustedes eran una familia muy política, con un papá que había sido candidato presidencial, cercano al Opus Dei… ¿Cómo fue recibir a alguien como Cathy, que era bailarina, del mundo de la televisión, de la farándula…?

Mira, yo tengo una familia muy diversa también, son siete hijos, todos distintos, dos viven fuera de Chile, una es consagrada religiosa que vive en México, el menor vive en Madrid, algunos están casados formalmente, otros tienen pareja y conviven. Somos una familia como todas las familias de Chile, muy diversa, tratamos de que sea una familia amplia y que acoja a todos. Para mí el solo el hecho de que Joaquín le quiera mucho a ella, y ella quiere mucho a Joaquín y ella quiere mucho a mis nietos, es suficiente para quererla a ella mucho.

¿Qué rol ha tenido que asumir usted en esta crisis?

Apoyar mucho. O sea, obviamente, ahora me preocupo mucho más. Trato de hablar con Joaquín todos los días, y trataré de ir a ver a Cathy todas las veces que pueda.

Se ha dicho en algunos medios que Joaquín tiene deudas, ¿en términos legales o económicos ha tenido que apoyarlo?

Yo también vi la noticia de que debía no sé cuánta plata y a prestamistas. Eso es totalmente falso. Si fuera verdad, yo sería el primero en saberlo, pero no.

Usted ha dicho que confía tanto en Joaquín como en Cathy. ¿A qué se refiere, a su defensa o a que no se cometieron los delitos de los que la Fiscalía la está acusando?

Confío en que no se cometieron los delitos. O sea, el caso de Cathy totalmente. Porque sé cómo funcionan las municipalidades. Por tanto, estoy totalmente convencido de que si ella tiene un juicio justo va a ser absuelta. Y en el caso dado con él, también. Lo que pasa es que hay expedientes que son secretos, por lo tanto, no tengo todos los antecedentes para contestarte ahora la firme, pero por lo que he hablado con él, también.

Lo podrían desaforar y formalizar, eventualmente.

Bueno, si llega ese momento habrá que enfrentarlo también, pero confío totalmente en él y todo eso que se dice que él era el alcalde en la sombra son puros cuentos. La Cathy tiene una personalidad fuerte, no permitiría nunca un alcalde en la sombra, ni siquiera su marido.

¿Cómo ve el futuro judicial de este caso?

Va a haber que prepararse para un juicio largo, que va a tomar tiempo, que requiere muchos peritajes, sobre todo económicos. Del tema municipal no hay tanta gente que entienda bien lo que significa administrar municipios grandes, entonces no es tan simple todo, pero yo aspiro a que primero pueda cambiarse la medida cautelar y ella pueda estar con sus hijos, sobre todo por Romeo, y que tenga un juicio justo. Al final, yo creo que se va a probar su inocencia.