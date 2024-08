Juan Pablo Hermosilla en picada contra Presidente Boric y ministros: los acusa de “interferir” en caso Audio y denuncia actos de “matonaje”

Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de Luis Hermosilla en el caso Audio, arremetió contra el Presidente Gabriel Boric y contra ministros de Estado, acusándolos de “interferir” y “tratar de sacar ganancia” en la causa por la que su hermano fue formalizado y se encuentra en prisión preventiva.

Esto, el mismo día en que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó el ingreso de Hermosilla al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, tras una la intervención de su defensa luego de que en primera instancia fuera destinado al penal Santiago 1.

“El sistema está hecho para enfrentar al Estado una vez. Si yo golpeo a una persona, tengo que enfrentar al Ministerio Público, la policía lo va a ayudar y tengo que responder judicialmente. En este caso tenemos al Ministerio Público, al Servicio de Impuestos Internos (SII), al Consejo de Defensa del Estado (CDE), a parlamentarios que se han querellado, y ahora se agregan el Presidente de la República (Gabriel Boric), que interfiere con la causa, la ministra del Interior (Carolina Tohá) y el ministro de Justicia (Luis Cordero), entonces esto ya parece una funa”, manifestó.

De acuerdo al legista, los dichos del Mandatario y los secretarios de Estado “debilitan el objetivo que creo que todos debiéramos tener, que el sistema salga fortalecido. Acá hay una tragedia, hay una situación extraordinariamente grave que ocurre en ese audio y que nosotros esperamos que el sistema judicial salga fortalecido con esto y que la gente lejos de decir ‘no creo en la justicia’ viendo lo que ha pasado, terminemos defendiendo el sistema de justicia”.

“Cómo hago lo contrario: evitando el Estado de Derecho. Chile no es Venezuela. El Estado de derecho supone separación de poderes, supone el respeto del principio de inocencia, el que no se respete por autoridades el principio de inocencia... yo escuché en la mañana a la ministra del Interior decir que se habían acreditado situaciones de soborno (...) Es inaceptable que el Presidente de la República, la ministra del Interior y ahora el ministro de Justicia, que es abogado, no respeten las normas constitucionales, no se respete el Artículo 6, no se respeten las normas sobre independencia de poderes en la Constitución y se permita hacer comentarios sarcásticos sobre mi trabajo profesional. No le reconozco el derecho del ministro de Justicia a hacer esto”, agregó.

Esto, luego de que el titular de Justicia cuestionara las gestiones de Hermosilla para que su hermano Luis fuese trasladado al anexo Capitán Yáber, al señalar que es “impropio que se comunique o trate de comunicarse con personal del Ministerio de Justicia para que se pueda obtener un traslado, respecto del cual el único organismo competente es Gendarmería y el juez de garantía”.

Sobre el titular de Justicia agregó que “una de las cosas que no puede hacer, porque hay norma expresa a nivel de Constitución, es interferir en los procesos judiciales. Desde luego hay un principio moral que se ha roto. Los matones golpean a la gente cuando está en el suelo”.

“Creo que es completamente inaceptable la intervención del Ejecutivo en un caso que no está cerrado y que no ha habido determinación de culpas todavía. Solo se puede justificar por ganancias políticas pequeñas”, añadió el defensor de Luis Hermosilla.

Dichos de Boric

El abogado ahondó en los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien tras conocerse la cautelar de prisión preventiva para Luis Hermosilla señaló que “acaban de enviar a la cárcel, en prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, al señor (Luis) Hermosilla. (...). No puede haber ciudadanos de primera y segunda clase y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos. Por eso, qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”.

En este sentido, Juan Pablo Hermosilla sostuvo que “es absolutamente inapropiado lo que él hizo, creo que es inconstitucional y además la situación que se está dando es de matonaje”.

Respecto de la cautelar impuesta contra su hermano, destacó que “no es para celebrarse. Es un acto de frivolidad inaceptable. Y, además, yo quiero señalar que si persiste en Poder Ejecutivo en tratar de interferir en un proceso que está en marcha, que está partiendo (...) va a confirmar que todo esto se está enturbiando políticamente en forma innecesaria”.