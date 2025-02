Kaiser responde llamado de Matthei para sumarse a primarias de la derecha y acusa a Chile Vamos de “dinamitar” esa opción

El diputado del naciente Partido Nacional Libertario y presidenciable, Johannes Kaiser, respondió este martes a la candidata de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, quien ayer lunes hizo un llamado para que tanto él como José Antonio Kast (Partido Republicano) se sumen a una primaria amplia de la derecha.

En una actividad de conmemoración de un año del secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, la exalcaldesa de Providencia le mandó un nuevo mensaje a sus contendores de las elecciones para llegar a La Moneda.

Al ser consultada sobre si existe la posibilidad de una primaria de la oposición, considerando la negativa de Kast y Kaiser, respondió:

“Chile está primero. Chile tiene una crisis que es económica, de seguridad pública y también social. Cuando vemos las listas de espera, cuando vemos la cantidad de gente que ha muerto esperando a ser atendido, también en educación tenemos una crisis. Por lo tanto, cualquier persona que realmente quiera a Chile se da cuenta de que tenemos que formar una coalición lo más amplia posible, básicamente lo que fue el 62% que rechazó esa Constitución, que nos propuso la Convención”.

Mediante un video, el parlamentario volvió a mostrar su negativa a esa opción, al señalar que “Chile Vamos hizo que las primarias con ellos se volvieran inviables”.

“Colocaron condiciones incumplibles, como era que participara también José Antonio Kast, que ya lo había descartado. No estuvieron nunca abiertos a conversar sobre un proyecto político común básico. No se han comunicado de manera oficial con nosotros. Toda la comunicación ha sido por la prensa, lo que implica que estamos ante una estrategia comunicacional, no un intento serio de resolver diferencias”, dijo.

Y luego agregó: “Aprobaron la reforma de pensiones traicionando su palabra en materia de no introducir reparto y respetar la propiedad de los trabajadores sobre sus fondos. En este contexto, y así como lo hicieron cuando forzaron el segundo proceso constitucional, le pasaron máquina junto con los parlamentarios de gobierno a quienes, desde la oposición, exigíamos un estudio más detallado de la reforma y el cumplimiento de lo prometido”.

Para Kaiser, además, recalcó que Matthei “quiere hacer creer que quienes no participamos en primarias impedimos la unidad del sector, eso no es cierto”.

“No somos los nacional libertarios los que hemos dinamitado los puentes dentro de la oposición. Eso lo ha hecho la coalición política de la candidata Matthei”, expresó.