Karina Delfino (PS): “Más allá de lo que se pueda opinar del gobierno, se va a decidir (el voto) en función de lo que hemos hecho en Quinta Normal”

El voto obligatorio de las elecciones municipales mantiene con los pelos de punta a los partidos políticos. Pero la alcaldesa de Quinta Normal, la socialista Karina Delfino, dice estar tranquila. Ella considera que es bueno que los ciudadanos evalúen a sus autoridades y confía en el trabajo que ha llevado a cabo en sus tres años y medio como jefa comunal.

Además, es de la idea de que hoy la derecha está en un mal pie. No solo en su comuna, sino que a nivel nacional a raíz del caso Audio. “Si alguien de derecha me habla de probidad, yo no le creería nada”, afirma.

Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal Foto: Luis Sevilla

Las primarias demostraron que el Frente Amplio y el PC tienen una ventaja en núcleos urbanos. ¿El Socialismo Democrático perdió fuerza ahí?

Efectivamente el Frente Amplio y el PC han tenido una presencia en algunas comunas o lugares que son más populosos: Santiago, Maipú, Viña del Mar. Pensando en el Socialismo Democrático, y principalmente en el PS, nos fue bien en la elección primaria. Pero claro, a lo mejor no en comunas tan populosas. El Frente Amplio sí ha logrado instalarse, según mi mirada, en estas comunas que son más grandes. Pero el PS sigue teniendo arraigo, sobre todo en comunas rurales o más populares.

¿Y cómo se explica esta ventaja del Frente Amplio y el PC en las comunas más grandes?

Yo creo que son momentos. Como, por ejemplo, en el caso de las candidaturas a la diputación del PC de la Región Metropolitana, o de los constituyentes. No quiero decir que el Partido Socialista esté en desmedro, sino que son momentos... La misma elección del Presidente Gabriel Boric. Responden a coyunturas, sobre todo en el caso de las comunas más grandes, donde a lo mejor uno no puede hacer tanto territorio.

¿Confía en que va a ser reelecta?

Uno nunca se debe confiar. Pero uno también hace un balance de lo que hemos hecho durante los tres años y esperamos, obviamente, que las personas lo reconozcan.

¿No teme que pueda perjudicarle el hecho de ser oficialista?

Hoy la elección nos abre una oportunidad: llegar a las personas que no votan. El voto obligatorio abre un escenario distinto al que teníamos y eso es positivo, que hoy todas las personas participen de este escrutinio hacia sus autoridades. Es un gran desafío: el padrón electoral de Quinta Normal aumenta al doble. Confío en que, más allá de lo que se pueda opinar del gobierno, se va a decidir en función de las localidades, de lo que hemos hecho en Quinta Normal durante estos tres años y medio, caracterizados por recuperar la comuna del abandono.

¿Cómo así?

La comuna estuvo en manos de la DC durante 20 años. Hoy día es una comuna distinta, que mira hacia adelante, que progresa, que saneó sus finanzas, que tiene proyectos. Yo espero que esas personas que no votaron, que es la mitad del padrón y que hoy día van a votar, puedan confiar en el trabajo que uno hace a nivel local.

¿No debiese afectar entonces el hecho de ser oficialista?

Más allá de donde uno se ubica políticamente, porque yo soy socialista y somos parte del gobierno, lo importante es la posibilidad de lo que las personas puedan evaluar a nivel territorial.

¿Qué puede ofrecer usted como candidata que la derecha no?

Hemos iniciado un camino de recuperación de la comuna. Yo asumí con cerca de $ 15 mil millones de deuda, con bienes inmuebles municipales embargados, colegios en completo abandono. Hoy la comuna tiene saneada sus finanzas, ha invertido más de seis mil millones de pesos en infraestructura escolar, estamos recuperando la infraestructura del exhospital Félix Bulnes, que estaba tomada por personas en situación de calle. Podemos ofrecer proyectos en todo sentido. En el fondo, es una comuna que mira al futuro.

¿Y usted puede mirar el futuro mejor que la derecha?

Mucho mejor que la derecha poh. Las dos candidatas de la derecha están cuestionadas por temas de probidad: una fue condenada por estafa y la otra, independiente, era la exadministradora de la alcaldesa de Cerrillos, fue la que comentó que había un cementerio que nunca existió.

El sector alcanzó un pacto amplio en el caso de la lista de alcaldes. ¿Le gustaría ver esa alianza replicada en otros espacios? Algunos han cuestionado volver a pactar con el PC.

La alianza que se generó para las elecciones municipales es súper relevante, fue un hito histórico, a pesar de las heridas que quedaron. Es súper importante el acuerdo al cual se llegó, inédito e histórico, de estar todos. Eso es lo que uno mira para enfrentar a la derecha: coaliciones que sean amplias. En ese sentido, es relevante tener al PC en una coalición.

En las últimas semanas estalló el caso Audio. ¿Puede tener efecto en la campaña?

Sin duda le impacta a la derecha. No solamente porque está involucrada una persona muy importante para ellos, que es Chadwick, sino también por la manera en que han enfrentado esta crisis. Tratan de esconderlo, de justificarlo, pero no de condenarlo. Para la derecha la corrupción es tolerable y eso es condenable por parte de la ciudadanía. Hoy día la derecha está en un mal pie. Si alguien de derecha me habla de probidad, yo no le creería nada. Ellos no tienen una conducta a proba, son partidos que más bien están manchados e involucrados en la corrupción.

De todas formas, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Esto sigue en investigación.

En esto uno no puede tener doble estándar. En términos de probidad, hay que tener una sola línea. Hoy le afecta a la derecha, pero si, eventualmente, hay un caso de izquierda hay que condenarlo de todas maneras.

La expresidenta Bachelet ha dicho que ella no quiere ser candidata presidencial. ¿Hay nombres capaces de asumir ese liderazgo en el Socialismo Democrático?

Queda todavía para la elección presidencial. Hay que dejar que pase primero la elección municipal y ver qué es lo que sucede con el voto obligatorio.

¿Claudio Orrego le gusta como candidato presidencial?

Tengo una súper buena opinión del gobernador, ha tenido una súper buena gestión en la Región Metropolitana. Los gobernadores y gobernadoras regionales son candidatos que acumulan mucha votación, entonces el de la Región Metropolitana obviamente tiene una plataforma para pensar la presidencial. Pero falta mucho todavía...