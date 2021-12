Kast afirma que trabaja con equipos de excandidatos de la centroderecha y se abre a eventual “gabinete paritario”

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, afrimó esta jornada que se encuentra trabajando con los equipos de los excandidatos de la centroderecha con miras al plan de gobierno que presentará este martes y destacó, además, que “nada impide” que su eventual gabinete presente paridad de género.

En declaraciones a Mega, y consultado sobre si su partido tiene la capacidad de llenar los cerca de 3.000 puestos de funcionarios públicos, indicó que “el Partido Republicano es un partido que está naciendo, y nosotros solos no tenemos ninguna capacidad de gobernar, porque, además, no tenemos la experiencia, pero esto se realiza en conjunto”.

Requerido por sus palabras, Kast enmendó su declaración, al señalar que “sí tenemos toda la capacidad de gobernar, no tenemos hoy día la capacidad como partido. Tendríamos que colocar a todos los militantes, y no es la idea copar el gobierno con un solo partido, nosotros queremos ampliar”, destacó.

Al respecto, señaló que “hoy día parte de esta candidatura presidencial está trabajando con los equipos de (los excandidaros) Ignacio Briones (Evópoli), de Joaquín Lavín (UDI), de Mario Desbordes (RN), de Sebastián Sichel (independiente). Hemos convocado a personas que son de la Democracia Cristiana, invitamos a cualquier otro sector político que quiera participar en este gobierno, que nos colabore, a los mejores de cada uno, este es un proyecto amplio, un proyecto que busca convocar a los mejores de todos los sectores”.

Consultado si tiene alguien en mente para que ocupe el cargo de ministro del Interior de imponerse en la segunda vuelta del 19 de diciembre, Kast respondió que “sí”, pero se negó a revelar su nombre.

Sin embargo, señaló a sus entrevistadores: “Hoy día ustedes tuvieron aquí a dos grandes mujeres (la ex subsecretaria Paula Daza y la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei), me encantaría que ellas pudieran ser parte del gabinete, pero no voy a decir en que cargo”.

Precisamente, ambas se mostraron esta jornada dispuestas a asumir en un potencial gabinete de Kast. “José Antonio Kast va a ganar y ella (Daza) va a ser la ministra de Salud y yo voy a hacer la ministra del Interior”, indicó Matthei -entre risas- durante la entrevista.

Gabinete paritario

Por otra parte, en declaraciones a CNN, el abanderado republicano reiteró que fue “un error” pretender eliminar el Ministerio de la Mujer y fusionarlo con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a la vez que destacó la posibilidad de que un eventual gabinete suyo presente paridad de género.

“Estamos trabajando en eso. Queremos decirles que para la paridad no se necesita ley. Como partido, mientras yo trabajé, teníamos una directiva que era paritaria. Por lo tanto, nada impide que un consejo de gabinete sea paritario”, indicó Kast.