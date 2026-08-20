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    Kast destaca el “sentido de Estado” en homenaje a O’Higgins: “Chile es más importante que cualquier fuerza política”

    “O’Higgins entendió que las dificultades no son una excusa para abandonar el deber. Precisamente en esos momentos es donde el carácter se pone a prueba”, subrayó el mandatario.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Bajo el marco de su gira por el sur de Chile, el Presidente José Antonio Kast lideró este jueves la ceremonia y desfile de homenaje al aniversario 248 de natalicio del Libertador General Bernardo O’Higgins.

    Desde el parque monumental Bernardo O’Higgins, en la comuna de Chillán Viejo, el mandatario entregó un discurso a los presentes.

    “La historia no está hecha sólo para mirarla desde lejos. También está para aprender de ella, sacar lecciones de quienes nos antecedieron y de quienes dieron lo mejor de sí para construir nuestro país”, subrayó.

    “La vida de Bernardo O’Higgins tiene mucho que enseñarnos. Detrás del prócer hay un hombre de carne y hueso. Un hombre que tuvo convicciones profundas, que enfrentó enormes adversidades y que dedicó buena parte de su vida a una causa que era mucho más grande que él mismo, la libertad y la grandeza de Chile”, añadió.

    En esa línea, sostuvo: “O’Higgins entendió que las dificultades no son una excusa para abandonar el deber. Precisamente en esos momentos es donde el carácter se pone a prueba”.

    “Nuestra historia nos demuestra algo importante: los chilenos no estamos hechos para resignarnos, estamos hechos para levantarnos, para reconstruir y trabajar, para volver a intentarlo siempre. Lo hemos visto estos días en los rostros de esas personas de esfuerzo y de perseverancia que están en la base de la esperanza de Chile”, dijo.

    “Ese es nuestro tesoro como país: una nación no solamente se define por los momentos en que todo funciona, se define especialmente por lo que hace cuando enfrenta la adversidad”, continuó.

    “Nuestra historia lo ha hecho una y otra vez y Chile siempre ha sido capaz de levantarse. Todo lo anterior lo llevo al sentido de Estado, que es entender que Chile es más importante que cualquier fuerza política”, aseguró el Presidente.

    Más sobre:José Antonio KastPresidenteGobierno

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