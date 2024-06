Kast por rol opositor de Chile Vamos: “En algunos dirigentes muchas veces no se ve la fuerza y la convicción”

En el marco de su gira por el norte del país a propósito de las elecciones municipales y de gobernadores, el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió al rol opositor de Chile Vamos al gobierno del Presidente Gabriel Boric. Además, dio cuenta de su visión sobre los comicios presidenciales de 2025, en los que él figura como el candidato de su colectividad.

En conversación con Mi Radio TV de la Región de Coquimbo, el exdiputado arremetió contra el conglomerado integrado por la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, al ser consultado por su rol de oposición a la actual administración en La Moneda.

-¿Chile Vamos ha sido una buena oposición a este gobierno, una real oposición al gobierno, o ha buscado más un acomodo?

“Yo creo que siempre se puede hacer más, y en algunos temas a nosotros nos habría gustado un poco más de firmeza”, respondió.

En esa línea, explicó que “hemos ido a algunas acusaciones constitucionales donde no siempre hemos tenido el respaldo de Chile Vamos, por lo tanto en temas de probidad creo que a veces uno espera que en conglomerados tan grandes haya mayor proactividad en temas de imponer abogados, querellas, nosotros hacemos el esfuerzo que podemos”.

“Nosotros tenemos una línea muy clara, nunca hemos abierto la discusión, por ejemplo, a una reforma tributaria o a una reforma previsional, y en algunos dirigentes de Chile Vamos muchas veces no se ve la fuerza y la convicción. No digo que los directivos de los partidos de Chile Vamos, pero sí uno a veces echa en falta es la disciplina del conglomerado”, agregó.

“Es sano que aparezcan otros candidatos presidenciales”

Con respecto a la carrera por llegar a la Presidencia, Kast señaló que hasta ahora su colectividad solo lo contempla a él como candidato.

“Todavía el Partido Republicano no ha levantado otro, porque uno siempre tiene que estar abierto a nuevos liderazgos dentro del partido y no habría mayor problema para nosotros en resolver esa situación internamente, con primarias, pero por ahora no tenemos otro candidato presidencial que no sea yo”, dijo.

Bajo ese marco, sostuvo que apoyan que hayan más candidatos presidenciales y por eso han planteado que “es bueno” que el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter (Ind.) levante tu candidatura.

“Y está Evelyn Matthei (UDI), eso no quiere decir que no aparezcan otros. Y yo creo que es sano que aparezcan otros candidatos presidenciales del sector que recorran Chile defendiendo ideas, porque eso amplía la base electoral de la centro derecha y de la derecha”, cerró el timonel opositor.