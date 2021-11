Kast y Boric buscan ampliar sus equipos y comandos contactan a José Luis Daza y Andrea Repetto

Las elecciones presidenciales posicionaron a José Antonio Kast en el primer lugar con 27,9%, seguido por Gabriel Boric con un 25,8%. Esos resultados ya comienzan a quedar atrás y ahora la estrategia apunta a cómo ampliar el electorado y alcanzar una mayoría en la segunda vuelta del 19 de diciembre. Esto los candidatos lo tienen claro y fue lo primero que salieron a enfatizar temprano por la mañana de hoy.

El primero fue José Antonio Kast, quien señaló que “ya pudimos conversar con muchos dirigentes de los distintos partidos políticos buscando los puntos de encuentro. Tenemos muchos más puntos de encuentro que de divergencia y eso es lo que vamos a profundizar en estos días. (...) Tenemos que formar mayorías para sacar adelante nuestra patria”, afirmó.

Y explicó que “nosotros siempre planteamos que nuestro programa no estaba escrito en piedra y hay cosas que se pueden modificar, cosas que se pueden mejorar”, y sostuvo que “todavía nos quedan 27 días para aunar criterio, para ver qué proyectos y qué modelo de país queremos”.

Mientras, el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric sostuvo que “vamos a hacer todas las revisiones que sean necesarias. Entiendo que hay una preocupación por las angustias del presente que tenemos que ajustar. (…) en el gobierno necesitamos gente transversal. Tenemos que salir a hablarle a todo el mundo”.

La evaluación que se hace en ambos comandos es que si quieren lograr una mayoría deben ampliar el espectro económico programático integrando a personas reconocidas y que le den un segundo aire a la campaña.

Para ello, sin embargo, los llamados de los comandos comenzaron antes de conocer los resultados de este domingo, con el objetivo de intensificar las tratativas para estructurar y refrescar sus equipos con nuevos nombres antes de que termine esta semana. Y aunque no hay roles ni tareas definidas, los equipos de ambos candidatos han tomado contacto con prestigiosos economistas para intentar sumar apoyos públicos a sus candidaturas.

Los pasos de Boric

Un primer paso, cuentan en el comando de Boric, es posicionar nuevos voceros políticos y con ellos buscar una amplitud hacia la centro izquierda. Por ello, califican como “positivo” el hecho de que el PS y el PPD hayan entregado su apoyo sin condiciones a la candidatura de Boric, lo mismo que realizó la candidata de ese pacto Yasna Provoste. Un poco más tibias fueron las declaraciones de la presidenta de la DC, Carmen Frei, quien dijo que no se dará un cheque en blanco.

05/11/2021 FOTOGRAFIAS A ANDREA REPETTO Mario Tellez / La Tercera

El segundo paso que dará el comando es buscar a nuevos “rostros” conocidos por su trayectoria, valorados transversalmente por su capacidad técnica, pero con un domicilio político claro: la centro izquierda. Y ahí el nombre que asoma con más fuerza desde el comando para que se pueda sumar al trabajo es la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto.

La idea del comando es que la también presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza se integre al equipo programático, trabajando en el día a días de las propuestas. Para ellos, sería un activo contar con un nombre como Repetto. No obstante, según cercanos a Repetto, el ofrecimiento no convence del todo a la economista, ya que ella ha planteado que el programa debería moderarse y perfeccionarse, lo que por ahora no lo percibe como algo plausible. Tal como están las propuestas no se sumaría.

Dónde sí podría haber un punto de encuentro es en que Andrea Repetto se sume como integrante del Consejo Académico Económico Asesor, el que está compuesto por el académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile y exjefe programático de Paula Narváez, Daniel Hojman. Junto a él estarán los también académicos de la FEN, Dante Contreras y Fabián Duarte; Pamela Jervis, académica del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile; Rodrigo Pizarro, consultor internacional en economía ambiental; y Stephany Griffith-Jones, directora de mercados financieros en Initiative for Policy Dialogue, con sede en la Universidad de Columbia en Nueva York.

Este Consejo tiene como principal misión aportar una mirada externa en relación a las propuestas elaboradas desde el comando, con foco en la generación de empleo y desarrollo económico.

Pero que se integre sólo a este equipo no es el objetivo central del comando, donde tendrían la intención de sumarla con una participación directa en las bases programáticas.

Otro nombre que asoma como un posible integrante es el ex Tesorero General de la República, y asesor de Paula Narváez y Yasna Provoste, Hernán Frigolett. El economista del PS tiene una buena sintónica con algunos de los integrantes del comando, entre ellos, Javiera Petersen y Fernando Carmona. Además, el rápido apoyo que entregó el presidente de su partido, Álvaro Elizalde abrió la cancha para esta integración. En el comando también mencionan su intención por sumar a futuro el respaldo del expresidente del Banco Central, Roberto Zahler, quien integró el equipo económico de la DC Yasna Provoste.

Y en Kast

En el comando de José Antonio Kast, al igual que en Boric, busca economistas de renombre. Y uno de los que asoma con fuerza es el del economista chileno radicado en Nueva York, José Luis Daza. Ayer luego de los resultados, el economista manifestó su explícito apoyo a esa candidatura en su cuenta de Twitter: “Toda la sociedad demócrata, moderna que quiere abrazar futuro, próspero, más equitativo, dinámico, que aprovecha todas las oportunidades que el mundo ofrece debe unirse y votar por Kast. No queremos volver al pasado fracasado del grupo de Sao Paulo que ofrece Boric”.

15/03/2019 JOSE LUIS DAZA Foto: Mario Téllez / La Tercera JOSE LUIS DAZA NARBONA - ECONOMISTA - RETRATOS - ENTREVISTA

Quienes conocen estas tratativas afirman que las conversaciones comenzaron a mediados de octubre, luego que Daza valorara positivamente las propuestas económicas del candidato en una entrevista con Pulso. En esa ocasión dijo que “curiosamente, el Kast conservador es el más moderno de los candidatos en temas económicos. Entiende la importancia de la flexibilidad, de la eficiencia, de los incentivos, de tener una economía abierta. La importancia del Estado de derecho. Comparto con él la idea de un Estado fuerte, efectivo, pero pequeño, capaz de cumplir con los objetivos que se le fijan, sin que estos sean solo un listado aspiracional para sentirse bien. Me atrae su enfoque en ayudar a los más pobres. Comparto la idea de tener impuestos bajos que fomenten el trabajo, la inversión y la innovación, para poder crecer. Es curioso, pero el único candidato que he oído preguntar sobre blockchain es Kast. Por eso, pese a mis serias reservas en temas de valores, voy a votar por él si pasa a la segunda vuelta”, afirmaba en ese entonces.

Personas que conocieron esas conversaciones señalan que Daza habría sido muy claro con sus contrapartes en el comando que tenían que ajustar el programa económico, atendiendo tres puntos fundamentales. El primero era asegurar una solvencia fiscal a toda prueba, para lo cual les dijo que tenían que trabajar con proyecciones de crecimiento realistas y conservadores. El segundo punto es la credibilidad fiscal, porque habría sostenido que no se podían arriesgar a repetir la experiencia del ex presidente Mauricio Macri en Argentina. Según cuentan, lo que Daza transmitió es que tener unas finanzas públicas sanas hace que baje el riesgo país y la tasa de interés, lo que es el primer paso para crecer más. Y en tercer lugar, asumir hay un problema grande distribución del ingreso, que hay que enfrentarlo, por lo que es necesario generar o establecer una agenda procrecimiento muy fuerte que vaya más allá de las rebajas de impuestos.

Otro que está al tanto de las conversaciones señala que Daza ha señalado que uno de los objetivos importantes debe ser poner a Chile entre los países que más crecen en el mundo y así hacerse cargo de las demandas sociales.

Otros economistas que también esperan sumar en el comando son el exvicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro, y los economistas Tomás Flores y Jorge Hermann. Estos dos últimos fueron los encargados económicos de Joaquín Lavín, quienes estarían dispuestos a integrarse a los equipos de Kast.

Con los economistas de la candidatura de Sebastián Sichel todavía no ha habido contactos. Sin embargo, desde el comando de Kast señalan que las puertas de su equipo están abiertas para todos aquellos que quieran sumarse.

Otro economista que celebró el paso a segunda vuelta de Kast fue José Piñera. “Gran triunfo de la Libertad en Chile. Un campeón del libre mercado y un hombre de paz, José Antonio KAST, gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales”, manifestó vía Twitter el exministro y también hermano del presidente Piñera. Asimismo, el economista que no es muy activo en esta red social agregó que “ahora debería derrotar al campeón del comunismo, Gabriel Boric. Sería el Tercer Milagro Chileno. Viva Chile”.

La decisión de ambos comandos de concretar nuevos fichajes debe concretarse durante esta semana considerando que las elecciones de segunda vuelta se realizarán el 19 de diciembre.