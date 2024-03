La advertencia de Carolina Tohá por propuestas contra la delincuencia: “Que no nos tome la desesperación”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, descartó que sea un fracaso para el gobierno el que se contemple la posibilidad de que funcionarios de Fuerzas Armadas se desplieguen en zonas urbanas para disuadir la acción de delincuentes.

Esto, ante la solicitud que hizo en esa línea el alcalde de Maipú y militante de Revolución Democrática, Tomás Vodanovic, en el marco de un encuentro con la ministra en La Moneda.

Entrevistada por el tema en el matinal de TVN este miércoles, Tohá sostuvo que “hay que ocupar todas las herramientas” que dispone la ley para enfrentar la criminalidad y explicó que la idea de militares en algunos puntos específicos es considerada en el proyecto sobre infraestructura crítica que se discute en el Congreso.

“La desmesura en la manera de discutir es algo que le ha hecho muy mal al país. Muy mal. O sea, este lenguaje destemplado, todo exagerado, todo caricaturizado. El único fracaso que puede tener un gobierno en materia de seguridad es no lograr vencer esta alza de delitos violentos”, afirmó.

En esa línea, la ministra planteó que el estado de Emergencia no se ha aplicado en la Región Metropolitana, a la luz de análisis de expertos, representantes de las policías y las Fuerzas Armadas.

“Hemos llegado a la conclusión que para este territorio no es una buena idea. Sí lo ha sido en la Macrozona sur, sí lo ha sido en la frontera, pero en una zona urbana, poner a los militares acá, a cargo de todo el despliegue de la seguridad, no parece una buena idea. Sí parece, en cambio, y en el Cosena lo analizamos, una buena idea generar este mecanismo nuevo de infraestructura crítica en que es una participación específica en ciertos perímetros de los militares. No quedan a cargo de toda la ciudad, pero sí colaboran”, argumentó.

Tohá también rechazó el planteamiento que asocia con la presencia de FF.AA. en las calles con los 17 de años de Augusto Pinochet en el gobierno.

“En la dictadura no se respetaban los derechos humanos. En la dictadura, si alguien desaparecía, nunca más se sabía. Ahora tenemos una ley, tenemos recursos, tenemos herramientas para que las personas hagan valer sus derechos. Y si uno ve y recorre, por ejemplo, países europeos, en periodos críticos de seguridad han desplegado militares muchas veces”, comentó.

La ministra pidió un lenguaje más ponderado en la discusión y evaluar soluciones en seguridad “que se basen en evidencia y en la racionalidad”.

“Es importante que no nos tome la desesperación. La urgencia sí, pero no la desesperación, porque en la medida que hemos ido tomando acciones fuertes, hemos ido logrado cosas importantes. En el sur ya no hay la violencia que había antes, en el norte ya no hay la migración irregular que había antes, sigue habiéndola, pero menos, y donde empezó esta delincuencia más violenta, que fue en el norte, hemos logrado bajar los homicidios”, aseguró la secretaria de Estado.

Tohá precisó que la propuesta de Vodanovic no constituye a su juicio una visión desesperada.

“Él está proponiendo un instrumento bien concreto que se está discutiendo en el parlamento y que es bien específico que permite el refuerzo militar. Yo creo que hay desesperación cuando se cree que una medida como por ejemplo, que entren los militares a la Región Metropolitana, sea la solución. No hay ninguna medida que por sí sola resuelva esto. Esto requiere un trabajo”, enfatizó.

Tohá hizo hincapié en que ante la delincuencia “no hay balas de plata, lo que se requiere es un trabajo sistemático y consistente en el tiempo”.