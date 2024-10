La advertencia de la defensa de Tohá previo a juicio político contra la ministra del Interior en la Cámara de Diputados

A las 10.00 horas de este jueves está previsto que se inicie la sesión de sala de la Cámara de Diputados para zanjar la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Ad portas de la jornada clave en el hemiciclo, el abogado Juan Ignacio Piña, defensa de la titular de Interior, hizo una advertencia ante los escenarios posibles.

En diálogo con Radio Pauta, el defensor planteó: “Nos podemos exponer a que un proceso de esta naturaleza pueda interpretarse como un mecanismo de inhabilitar adversarios políticos, porque cuando eso pasa en otros países, la verdad es que muy razonablemente rasgamos vestiduras”.

En ese sentido, Piña apuntó que “si existieran los abusos, las infracciones constitucionales, la inejecución de las leyes que dice la acusación, por supuesto que la inhabilitación es absolutamente razonable para quien haya infringido esos deberes. Pero si eso no está, y créame que no está, no podemos arriesgarnos a que por razones eminentes y exclusivamente políticas se produzca un efecto que nos pueden enrostrar hasta la comunidad internacional”.

Juan Ignacio Piña, ex coagente chileno ante La Haya. Foto: BCP Abogados.

De acuerdo al abogado, “el problema que tiene esto es precisamente que los sectores jueguen algún papel” y recalcó que “cuando esto se resuelve por sectores y no por el mérito de infracciones, que es lo que estamos haciendo cuando resolvemos sobre la suerte de una persona, quiere decir que estamos jugando un juego con las reglas de otro”.

“Yo entiendo que la política tiene que hacer política. Y yo entiendo que hay una dimensión política, por supuesto, en las acusaciones constitucionales. Y también es ingenuo no saber y no considerar cuánto eso pesa”, planteó.

Piña, expresidente del CDE y ex subsecretario de Justicia de Sebastián Piñera, dijo que “en el entendido que esto no es exclusivamente política, sino que tiene una dimensión sancionatoria, los sectores no pueden jugar el papel definitivo que parecen estar jugando”.

“El llamado que uno tiene que hacer es precisamente a hacer valer una responsabilidad personal por infracciones concretas. Fíjese que en la acusación no hay una sola”, cerró.