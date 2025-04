La defensa de Desbordes al delegado Durán que desató la molestia en Chile Vamos

“Yo no comparto esa acusación constitucional (…). Les pido a mis diputados que no avancen”. Con firmeza, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, blindó al delegado de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, en una actividad el pasado sábado donde compartió con la autoridad de gobierno.

El respaldo del militante RN no pasó desapercibido en el bloque: Chile Vamos, junto a republicanos, libertarios y socialcristianos -con el apoyo de Demócratas- ya anunciaron un libelo contra el frenteamplista. Esto, a propósito de las muertes en el encuentro deportivo de alta convocatoria entre Colo-Colo y Fortaleza por Copa Libertadores.

En todo caso, Desbordes no fue el único, en esa misma postura están el jefe comunal de Ñuñoa, Sebastián Sichel, y el alcalde de La Florida, Daniel Reyes.

Pero fueron las palabras del jefe de la comuna capital las que más molestaron entre los diputados de la coalición. Así quedó reflejado en la discusión que se desató ese mismo día en el grupo de WhatsApp “Arriba los corazones” -en alusión a la frase de campaña del expresidente Sebastián Piñera- que comparten distintas autoridades del sector.

El primero en plantear el tema fue el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal. El parlamentario envió al chat una captura de pantalla de La Tercera donde se consignan los dichos de Desbordes y, acto seguido, escribió que declaraciones como esas desordenaban al sector , donde el acuerdo de avanzar con la acusación constitucional es transversal en la oposición.

La respuesta de Desbordes fue inmediata, quien calificó de “ridículo” y de un “gustito” el octavo libelo impulsado por la oposición. El alcalde argumentó que corresponde a las mismas acciones que se le criticaron al actual oficialismo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. “Irresponsables y además torpes”, enfatizó.

Leal defendió que los juicios políticos son una facultad de los diputados y su postura encontró eco en el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (ind. UDI), quien le recriminó al jefe comunal de Santiago que “no todo vale” para obtener beneficios del gobierno para la comuna. El emplazamiento molestó al alcalde RN, quien señaló “inexperiencia” de Iglesias en política. El jefe comunal de Independencia replicó que en el Barrio Meiggs no se ha notado la experiencia, insinuando una debilidad en la gestión de Desbordes.

Mientras el tono de la discusión se elevaba, también intervino el actual consejero regional de la Región Metropolitana, Álvaro Bellolio. El exdirector de Migraciones se cuadró con la postura de los diputados. Con los ánimos caldeados, el alcalde profundizó en su argumento y señaló que un libelo es un recurso de ultima ratio y que se pueden hacer reproches por otras vías “más efectivos” que una acusación con riesgo de ser votada en contra.

También intervino el jefe de bancada de RN, Miguel Mellado, quien compartió una declaración que envió a la prensa a raíz de los dichos de Desbordes: “Tenemos el mayor respeto por Mario Desbordes y su trayectoria, pero también pedimos el mismo respeto hacia nuestro rol parlamentario”.

El diputado le escribió a Desbordes planteando que es correcto discrepar en instancias internas -como ese chat-, pero que no consideraba pertinente apoyar de forma pública a una autoridad de gobierno. “Crea confusión”, selló.

La discusión no terminó ahí y el jefe comunal aseveró que si bien una acusación constitucional es una facultad de los parlamentarios, esta no se había socializado dentro de Chile Vamos con otras autoridades. Con cierta ironía, el diputado Leal respondió que para una próxima ocasión se le consultará a Desbordes si impulsar o no un libelo.

Luego de un segundo mensaje de Bellolio, donde enumeró distintos argumentos para impulsar la acción y planteó que no se pueden ignorar los hechos para “no incomodar a la izquierda”, Desbordes terminó por responder que incomoda al oficialismo “semana a semana”.