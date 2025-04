Tragedia en el Monumental: ausencia de Durán ante comisión de Deportes aumenta las presiones opositoras por una AC en su contra

La ausencia del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, ante la comisión de Deportes de la Cámara de Diputados desató la molestia de los integrantes de oposición, que sacaron a relucir que la autoridad está al borde de una acusación constitucional.

El representante del Ejecutivo estaba citado junto al ministro de Seguridad, Luis Cordero, para abordar la tragedia en el estadio Monumental que terminó con la muerte de una joven y un menor de edad, hinchas de Colo Colo que supuestamente fueron atropellados por un vehículo policial en la previa al partido del Cacique contra Fortaleza en el marco de la Copa Libertadores.

Desde la tragedia ocurrida la semana pasada, el delegado ha enfrentado múltiples críticas que apuntan a que elaboró un plan de seguridad insuficiente para el evento deportivo.

Por eso su ausencia en el Congreso encendió las presiones del bloque opositor.

El encargado de liderar los cuestionamientos fue el diputado Roberto Arroyo (PSC), quien afirmó: “Esta ausencia significa muchas cosas, dicho en buen chileno, no está ni ahí con las situaciones que ocurren en nuestro país”.

“Creo que esta situación que presenta el señor Durán da para que entienda que los delegados también son acusados constitucionalmente, y hoy día puede dar pie a eso con esa negativa de asistir a esta Cámara, también actuando en rebeldía", añadió.

Por su parte, el parlamentario Marco Antonio Sulantay (UDI), manifestó: “Lo que ocurre hoy día en que no está el Ejecutivo acá en el Parlamento, no está la ANFP, es justamente lo que necesita el crimen organizado, las barras, los violentos, para actuar en impunidad”.

Y añadió: “Cuando no trabajamos en equipo para poder buscar soluciones a un grave problema que se viene arrastrando hace décadas y que ahora ya llegó a su punto cúlmine, justamente eso es lo que se necesita, que cada uno, cada estamento esté por su lado y no tenga la fuerza para poder enfrentar este problema como corresponde”.

Asimismo, el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, realizó un llamado de atención al Ejecutivo: “Entiendo que prefirieron no estar en esta comisión, sino que al parecer en una posterior. Nuevamente, miran por el lado a la comisión de Deportes, que es la que ha estado preocupada de dar seguridad en los estadios. Lamento que no estén presentes porque le hubiésemos dicho en su cara que son muy responsables de que la Ley Estadio Seguro no esté implementada”.

El delegado presidencial también está citado a las cinco de la tarde a la subcomisión sobre Crimen Organizado, que también abordará el incidente en el Monumental.