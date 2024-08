El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA) respondió en la tarde del miércoles a su par de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), quien criticó la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet (PS) en actividades de autoridades locales oficialistas.

Esta semana, la exmandataria acompañó al alcalde de Maipú, en la inauguración de un centro de salud. Esto se suma al encuentro que tuvo con la jefa comunal de Santiago, Irací Hassler, quien invitó a Bachelet a la presentación del Sistema Barrial de Cuidados. La presencia de la ex Alta Comisionada de la ONU motivó críticas de la oposición, a las que se sumó Matthei.

“Lo que nosotros estamos viendo es un festival de inauguraciones, de reuniones, de anuncios, etc., donde se ven todo tipo de personajes, ministros, todo (...) Ha sobrepasado todos los límites éticos, los límites de lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Pero eso ya es un límite ético que cada uno sabe si lo cumple o no. Yo espero que por lo menos no se estén gastando plata de todos los chilenos en hacer intervencionismo electoral”, dijo la exministra.

“La derecha pone su foco en cualquier parte”: alcalde Vodanovic responde a Matthei por acusación de “festival de inauguraciones” El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic y la expresidenta Michelle Bachelet inauguran el primer SAR de Maipú. Marcelo Hernandez/Aton Chile.

Al respecto, el alcalde Vodanovic -aludido indirectamente en la controversia- respondió: “Lo único descarado es que un centro de salud (que tiene su nombre elegido por sus propios vecinos desde el 2014) permaneciera abandonado por 6 años sin que se hiciera nada. Que se inaugure debiera ser una buena noticia para todos. Pero la derecha pone su foco en cualquier parte”.

“Nosotros no vamos a parar de trabajar por Maipú porque un sector político que destruyó nuestro municipio y se desapareció por 4 años, hoy reaparece como si nada solo motivados por una elección”, aseveró en referencia a la administración anterior, encabezada por Cathy Barriga (Ind-UDI), imputada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público durante su periodo en el municipio.

“Se nos vienen varias inauguraciones, y seguiremos invitando a todos como siempre”, cerró Vodanovic.