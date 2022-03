La disputa entre Campillai y Ossandón por el proyecto de amnistía

A tres días de que el gobierno anunciara su decisión de poner “suma urgencia” al proyecto que busca dar una amnistía a quienes fueron detenidos en el marco del estallido social del 18 de octubre de 2019, este jueves la senadora Fabiola Campillai aseguró que un integrante de la Cámara Alta condicionó su voto a la iniciativa, a cambio de que la parlamentaria solicitara indulto a los presos de la Cárcel de Punta Peuco.

“La verdad es que no sé si tendría que decírselo, pero ayer me faltaron el respeto terriblemente. Se me condicionó el voto para la ley de amnistía pidiéndome que le pidiera al Presidente (Gabriel Boric) el indulto para los presos de Punta Peuco”, expresó inicialmente la senadora independiente tras la inauguración de la muestra de arte “Todo Chile será sus ojos” en el exCongreso, impulsada por el artista visual Álvaro Silva Wuth.

“Se me dijo que las familias de ellos estaban sufriendo, pero ¿qué pasa con las cientos de madres que buscan a sus hijos?”, agregó.

Al ser consultada por el nombre de la persona que propuso aquella condición, la parlamentaria respondió que fue “el senador (Manuel José) Ossandón”. “Él quiere la libertad y creo que la derecha completa quiere la libertad de esos delincuentes”, sentenció Campillai.

Tras las declaraciones, el senador de Renovación Nacional salió al paso y aseguró que “jamás he condicionado mi voto, porque estoy en contra del indulto, y eso se lo informé”.

“Pero también estoy de acuerdo que no puede ser una prisión preventiva una condena para jóvenes, y esto hay que verlo rápido y caso a caso”, agregó el parlamentario.

En ese marco, reconoció que “en otra conversación, en el mismo tema, humanamente hablamos y le planteé que aquí debiera existir indultos para todos los enfermos terminales de todas las cárceles de Chile, inclusive Punta Peuco”.

Actualmente, el proyecto que fue impulsado por el actual oficialismo se encuentra en primer trámite en el Senado, luego de ser despachado por la comisión de Constitución de la Cámara Alta. Tras el anuncio de suma urgencia por parte del gobierno, la corporación tiene 15 días para despachar el texto a la Cámara de Diputados para iniciar su segundo trámite.

Sobre la eventual fecha de votación, la senadora detalló este jueves que el proyecto podría votarse en el Senado “el 5 de abril”, ya que los próximos días corresponden a la semana regional.

Eso sí, la senadora advirtió que “no hay disposición ni ahora ni habrá disposición después. Se dice que nos adelantamos, pero la verdad es que como está el Senado no habrá disposición nunca”.

“Nosotros sabemos quiénes son los que se oponen y quiénes son los que criminalizan las manifestaciones que ocurrieron desde el 18 de octubre en adelante. Tenemos que pensar en otra manera de poder liberar a todos nuestros compañeros presos políticos”, agregó.