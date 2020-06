La dura respuesta de Desbordes a Briones por descartar incluir condonación del CAE en acuerdo: “No es el ministro el que decide qué se discute y que no, es la mesa de trabajo”

“El ministro (Briones) ha señalado en la mañana que esto no se va a discutir y a mí me sorprende mucho, porque no es el ministro el que decide qué se discute y que no, es la mesa de trabajo. Porque si esto es lo que el ministro quiere discutir y quedará afuera lo que a él no le parece discutir, entonces para qué hacemos una mesa de trabajo".

Esta fue parte de la dura respuesta que el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, entregó esta jornada en el Congreso al ser consultado por las declaraciones que más temprano realizó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien descartó incluir la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) -impulsada por RN- en el acuerdo nacional que el gobierno busca promover con la oposición.

“Es muy importante que acá mantengamos la discusión estructurada en los tres ejes y que son los que ha definido el Presidente de la República”, sostuvo esta mañana el jefe de las arcas fiscales en conversación con T13 Radio, declaraciones que no cayeron bien en el líder de RN.

Ayer, La Tercera informó que Desbordes se comunicó durante la tarde del lunes vía WhatsApp con los ministros Gonzalo Blumel (Interior), Karla Rubilar (Segegob) y el mismo Briones, para insistir en la propuesta de su tienda para condonar la deuda del CAE a aquellos estudiantes que, con los criterios actuales, pudieran haber tenido derecho a gratuidad.

“Qué sentido tiene una mesa de trabajo si no somos capaces de sentarnos a analizar las propuestas que están haciendo los partidos. Cuando se señala que esto no es una urgencia social, que también entiendo que esa frase uso el ministro de Hacienda, yo la verdad es que no comparto su punto de vista. Creo que hay que estar un poco más conectado con lo que pasa con la gente, porque esto sí es una urgencia social que viene gritando, no pidiendo, gritando cientos de miles de personas”, complementó Desbordes.

En ese sentido el timonel de RN, afirmó que “es justamente la clase media la que más mal lo está pasando y que no está recibiendo ayuda. La gente de clase media, con mucho esfuerzo estudió, que se endeudó, a tasas altísimas, que no era un suntuario, sino que para salir adelante en la vida, merece una respuesta. Y lo que planteamos no es una condonación total”.

Finalmente, Desbordes envió otro duro mensaje: "Me sorprende la generosidad que hay para abrir la billetera, completamente abierta, para ir en ayuda de grandes empresas y que no esté la misma lógica o disposición a estudiar fórmulas para ayudar a miles de chilenos, que hace diez años que nos vienen diciendo que están desesperados en el endeudamiento estudiantil”.