La explicación de diputados oficialistas que se abstuvieron en la votación de la AC contra el ministro Matus

Con 66 a favor, 54 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó esta jornada la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus.

Matus estaba bajo la lupa de los legisladores luego de que se dieran a conocer conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, pese a que había negado tener chats con el penalista.

Para aprobar la ofensiva, solo hicieron falta dos votos. Este panorama fue reprochado por representantes de izquierda y la DC -impulsores de la AC-, ya que algunas abstenciones fueron de sus pares de sector, entre ellos, Raúl Soto (PPD), Héctor Ulloa (Ind.-PPD), Gonzalo Winter (FA) y Raúl Leiva (PS).

Luego de los cuestionamientos, algunos diputados del sector salieron a explicar el motivo de su abstención en la votación.

Por su parte, el diputado Gonzalo Winter posteó en su red social de X sus argumentos. “Hoy en la Cámara se decidía si acusar o no constitucionalmente a un juez de la República, con quién difiero profundamente en muchos de sus fallos. Analizada la acusación, no logré llegar a la convicción de que las pruebas presentadas fueran concluyentes para acreditar el “notable abandono de deberes”, que es la única causal por la que los diputados podemos acusar a ministros de la Corte Suprema. Es por esa razón que me abstuve, porque creo que estamos obligados a actuar con el más alto estándar de certeza al usar una facultad tan poderosa como la de destituir jueces. Yo mismo he sido crítico muchas veces de un uso poco riguroso de esta herramienta y quise ser coherente con esa crítica”.

En tanto, el subjefe de la bancada independientes PPD, Héctor Ulloa, señaló: “Los nueve integrantes de nuestra bancada independientes-PPD teníamos miradas distintas respecto este libelo acusatorio, pero en definitiva no hubo una opinión común. Prueba de ello es que cuatro diputados integrantes nos abstuvimos y por tanto, no nos formamos la convicción de que eventualmente las infracciones que acusaban al ministro Matus eran de una entidad grave que ameritaban la destitución”.