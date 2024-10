La incomodidad de Tohá en ceremonia por carabineros mártires en el Congreso

Incómoda se vio en el Congreso la mañana de este martes la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, durante una ceremonia por la entrega de los bustos conmemorativos a los mártires de Carabineros Eugenio Nain y Carlos Retamal.

Al acto, que se desarrolló en el hall que da al Salón de Honor del Senado, fueron invitados el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y su antecesor en el cargo, Ricardo Yáñez.

El senador Francisco Chahuán, uno de los convocantes a la actividad, agradeció la presencia de Tohá y explicó que no hubo una convocatoria formal a la secretaria de Estado.

Tohá durante la entrega de bustos conmemorativos de mártires de Carabineros. Foto: Sebastián Cisternas / Aton Chile.

Tohá, que está enfrentando una acusación constitucional presentada en su contra en la Cámara de Diputados, estaba en el Congreso por tareas propias de su labor de ministra. Al no tener un puesto asignado en el acto, se situó de pie al fondo del salón.

“La verdad es que la convocatoria excedió completamente a lo que teníamos inicialmente presupuestado. La idea que hoy día fuese un acto de entrega y va haber un acto oficial. Agradecemos que la ministra del Interior haya estado hoy día presente, a pesar de que no hubo una comunicación formal”, señaló Chahuán.

El senador ofreció las disculpas recalcando que nunca hubo “un ánimo de excluirla”.

“Muy por el contrario, la presencia de la ministra del Interior demuestra que Carabineros de Chile es una institución que pertenece a todo el pueblo de Chile”, afirmó.

Karol Cariola, en su calidad de presidenta de la Cámara de Diputados, estuvo entre los legisladores oficialistas que asistieron.

Tohá: “La invitación formal no llegó”

Durante la tarde, al informar sobre avances en la construcción del Complejo de la Policía de Investigaciones Occidente, en Pudahuel, la ministra fue consultada en un punto de prensa por la situación.

“Coincidió con que yo estaba en el Congreso. Es efectivo que la invitación formal no llegó, pero ahí los senadores me invitaron a ir y ciertamente asistí, era lo que correspondía. Y los organizadores después señalaron que este era un acto pequeñito, que fue tomando cada vez más dimensiones y estas formalidades lamentablemente se les escabulleron, pero había muy buena disposición, se agradeció que participara y me pareció un acto muy adecuado, muy correcto, muy justo y que además se dio en un muy buen tono”, aseguró.

En la sesión de la comisión que revisa la acusación constitucional contra Tohá, expuso el retirado general Yáñez, que habló favorablemente de la ministra al asegurar que las autoridades de gobierno se han hecho cargo de deficiencias y falencias de Carabineros.