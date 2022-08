“La industria nos señala en octubre o noviembre”: Yarza asegura que proveerán la “vacunas necesarias” contra el Covid-19

Tras distintos traspiés del Ministerio de Salud, el pasado 11 de julio la Cámara de diputados aprobó por 80 votos a favor y 46 en contra interrogar a la ministra María Begoña Yarza.

Es así que este lunes, se realizó la interpelación a la secretaria de Estado, a cargo de la diputada Ximena Ossandón (RN).

Uno de los primeros temas que mencionó la diputada Ossandón, fue la polémica de eliminar los escáneres corporales en las cárceles, medida que finalmente quedo sin aplicación, luego de que el Ministerio de Salud saliera a descartarla.

“El subsecretario Cristóbal Cuadrado instruyó prohibir el uso de escáneres corporales en los recintos penitenciarios del país y centros del Sename, las razones, el riesgo para la salud de las personas y derechos fundamentales”, comenzó explicando la diputada de RN.

En concreto, le hizo la siguiente pregunta: ¿Ministra considera razonable que con esta resolución el subsecretario Cuadrado pase por encima del Ministerio de Justicia, afectando uno de los deberes más esenciales que debe cumplir Gendarmería como lo es resguardar la seguridad al interior de los recintos?.

Al respecto, la titular de Salud, defendió que “los temas de narcotráficos son muy relevantes” para el gobierno, y “lo que este ministerio señaló en ese ordinario no fue comprendido y es por eso que hicimos las aclaraciones pertinentes. En Chile se usa este Body Scan en varias cárceles y en dos centros de niños que están al cuidado del Estado, nuestra preocupación no es disminuir la capacidad de las instituciones de velar la seguridad, si no que el único interés es generar una mesa de conversación para ir generando un cambio de tecnología, con mayores niveles de seguridad para quienes lo hacen y para los presos, eso quedó claro cuando aclaramos este ordinario”.

Salida de Cecilia González, exjefa del Programa Nacional de Inmunizaciones

Anteriormente, el pasado 12 de julio, en conversación La Tercera, la ahora exjefa del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Cecilia González, quien señaló que en marzo tuvimos una reunión con el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, que no fue muy buena para nosotros, porque nos dijo que no dábamos el ancho.

Al respecto fue interpelada Yarza, quien explicó que “a la doctora González le tengo un gran estima, hemos trabajado juntas en intensivos, ella también fue intensivista pediátrica , la conocemos, ella tomo la decisión de anticipar, o sea de tomar su jubilación, la jubilación ya la había pospuesto una vez (...) ella lo hizo en noviembre de 2021 antes de que nosotros llegáramos por meses (...) en febrero, antes de que nosotros llegáramos, puso fecha al compromiso de jubilarse como 1 de julio, todo esto no tiene que ver nada con nuestro ministerio que llegamos el 11 de marzo, la doctora González cumplieron una etapa luminosa del programa de vacunación en Chile”.

“Las decisiones individuales merecen todo mi respeto (...) que tiene que ver cuándo cesan de las funciones laborales aún más respeto porque son consideraciones personales”, finalizó.

Quinta dosis

Este sábado, la ministra Yarza afirmó en relación a la quinta dosis de vacuna contra el Covid-19 que “la respuesta inmunológica es buena, pero por supuesto que habrá una dosis más de refuerzo, no solo una, sino que lo más probable es que todos los años de nuestras vidas estemos reforzándonos para el coronavirus, eso llegó para quedarse, la pregunta es cuándo y a quiénes”.

En ese sentido, Ossandón le preguntó con qué laboratorios se encuentran negociando una eventual nueva dosis, sobre lo cual la titular de Salud dijo que “quisiera darle la tranquilidad y las personas que nos están escuchando, cuando tengamos que tomar la decisión de qué vacuna vamos a reforzar, uno de los elementos que tenemos a la vista es la posibilidad de una vacuna bivalente, que incorpora la variante clásica y la ómicron, es así como está incorporada en la discusión no solo en el plan nacional y el consejo, con las principales empresas farmacéuticas que tenemos contrato vigente. No hay duda de que proveeremos de las vacunas necesarias, ojalá lo más pronto posible, la industria nos señalan en octubre o noviembre”.