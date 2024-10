La insistencia de republicanos que generó un tenso momento en la primera sesión de la comisión revisora de la AC contra Tohá

Este miércoles sesionó por primera vez la comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, impulsada por la bancada del Partido Republicano.

En esta instancia, como es de costumbre, se deliberó el nombre del diputado que presidirá la comisión, los horarios de funcionamiento y quiénes serán los invitados a exponer.

Así las cosas, el independiente con cupo PPD Jaime Araya será el encargado de liderar la comisión, la cual está conformada en su mayoría por representantes oficialistas.

9 ABRIL 2024 RETRATO AL DIPUTADO JAIME ARAYA EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE

Además de eso, se acordó solicitar optimización a los comités para evaluar si funciona el Congreso en Santiago, considerando las necesidades de la comisión. Asimismo, dieron a conocer que en principio comenzarían a sesionar el día lunes, día en que fijarán las fechas en que distintas personas van a ser invitadas por miembros de la comisión.

Un último acuerdo al que se llegó es que pese a que republicanos no tiene a ningún representante en la comisión, podrán proponer personas que puedan venir a establecer los puntos de vista que ellos van a sostener.

El cruce entre Schubert y Araya

No todo el tiempo el ambiente fue ameno dentro de la sala. Y es que, diputados republicanos asistieron a la sesión e hicieron una particular petición: que ellos como acusadores puedan exponer en la siguiente sesión. Punto que generó discrepancias, ya que la comisión priorizará esperar la contestación de la ministra Tohá, quien ya fue notificada y cuenta con un plazo de 10 días para contestar.

Por esta misma petición, a minutos de finalizar la sesión, se presenció un cruce entre el presidente de la comisión y el diputado Stephan Schubert (republicano), que asistió a la instancia en compañía de otros compañeros de partido: José Carlos Meza, Cristián Araya, Catalina del Real y Luis Fernando Sánchez.

El áspero momento comenzó cuando Schubert preguntó si ya era un acuerdo que a la primera sesión se va a permitir la exposición de parte de los acusadores. Interrogante que fue respondida de inmediato por Araya: “No, vamos a esperar el transcurso de la comisión estos días para definir si hay acuerdo de comités para autorizar a funcionar en el Congreso de Santiago. En función de eso vamos a fijar la primera audiencia y vamos a evaluar la solicitud que ha hecho el diputado Sánchez en términos de hacer una primera exposición por parte de la banca del Partido Republicano para escucharlo antes”.

Pese a que ya había recibido una respuesta, Schubert insistió en ese punto. “Yo decía que más allá de la primera sesión que se va a ocurrir el lunes o no, y si va a ocurrir en Santiago o acá, tal vez que se acuerde que en la primera intervención se puede explicar el contenido”, dijo, pero fue interrumpido por Araya.

“Eso, diputado, lo vamos a ver con la comisión tranquilamente en su oportunidad. Tenga la tranquilidad, lo vamos a ver oportunamente, pero lo vamos a resolver en su oportunidad”, dijo el presidente.

“Yo decía por orden lógico, partir por exponer los argumentos...”, volvió a insistir el republicano, quien de nuevo fue interrumpido.

“Es una facultad que tiene esta presidencia y la vamos a ejercer como corresponde, pero le quiero dar toda la tranquilidad que esto se va a tramitar con la seriedad que tiene la acusación constitucional, este ejercicio es la mayor atribución que tiene la Cámara de Diputados y todos nos merecemos que se tramite de la mejor manera posible”, cerró Araya.

Tras salir de la comisión, Araya brindó un punto de prensa en donde abordó la situación. “Nosotros no tenemos obligación de funcionar sino hasta que la ministra contesta. Nosotros vamos a esperar la contestación, pero también hay un solicitud del Partido Republicano en orden a ser escuchados antes. Nosotros vamos a evaluar esa situación, pero lo que debemos decir con mucha claridad es que ellos pueden estar muy tranquilos, que vamos a escuchar con mucha atención y vamos a revisar con toda la detención y la seriedad que se merece una acusación constitucional contra la ministra del Interior”, recalcó.

En esa línea, agregó que “hay un problema reglamentario porque el reglamento establece que mientras no está contestada la acusación, se recomienda, o hay un tema que tiene que ver con que no se puede entrar al fondo de la discusión. Por lo tanto, si va a venir el Partido Republicano a exponer el fondo de la acusación, que entiendo que es la petición que hacían, eso es anti-reglamentario y por lo tanto nosotros le solicitamos que tuvieran paciencia. Nosotros no vamos a definir porque tenemos que esperar que conteste la ministra para decir si accedemos o no a entrar al fondo”.