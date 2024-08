“La maternidad es algo sagrado”: la crítica de miembros de la oposición a los comentarios de Mañalich sobre los embarazos de Vallejo y Cariola

Generalizadas reacciones de rechazo han habido por los dichos del exministro de Salud, Jaime Mañalich, sobre los embarazos de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), y la diputada y presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC).

En una entrevista dada a Biobío Chile, el exministro mencionó que los embarazos de ambas militantes del PC “no son accidentales” y señaló que serían para “salir de la primera línea”, refiriéndose a las próximas elecciones municipales y regionales.

Respecto a esto tema, el Presidente de la República, Gabriel Boric mencionó que estos dichos son “lo más miserable que he visto en mucho tiempo en política. No solo porque estoy seguro que jamás se prestarían para algo así, sino por la violenta falta de respeto de especular sobre las opciones, tiempos y motivos de una mujer”.

“Ojalá haya una condena transversal de la derecha (y de la sociedad entera) a esta estupidez”, agregó al respecto en su cuenta de X.

En la foto, el Presidente Gabriel Boric. Dragomir Yankovic/Aton Chile

“Triste y despreciable comentario” y “la maternidad es algo sagrado”

Sobre los comentarios de Mañalich, la senadora de Renovación Nacional (RN), Paulina Nuñez, mencionó: “Triste y despreciable comentario, esto es violento y merece un rechazo transversal”.

“Mi cariño a Camila Vallejo y Karol Cariola y sus hijols y para toda mujer que trae vida, solo empatía para todas ellas en una de las etapas más bellas de la vida”.

También criticó la posición del exministro la senadora María José Gatica (RN), quien dijo que “la maternidad es algo sagrado”.

“Por eso duele cuando se polemiza con el derecho a la vida, algo que yo defiendo con fuerza y que no debe tener ningún color político. Dar vida es un milagro, mi solidaridad con Camila Vallejo y Karol Cariola, a disfrutar esta etapa”, explicó.

En tanto, desde el estamento de Mujeres de Renovación Nacional, señalaron por medio de un comunicado firmado por la vicepresidenta de la colectividad, Giannina González, que “la maternidad es un hecho profundamente personal y familiar, que debe ser respetado.

“Acá no importa el color político. Estas insinuaciones carecen de empatía. Como sociedad, debemos valorar y proteger el rol de la maternidad, sin someterla a cuestionamientos o juicios ajenos”, agregó al respecto.

En la foto, la senadora Paulina Nuñez (RN). Foto: Andres Perez

Respecto al mismo tema, el vicepresidente de Demócratas, Gabriel Alemparte, mencionó en su cuenta de X que “quienes hemos tenido la fortuna de tener hijos sabemos que es una decisión de vida que trastoca maravillosamente tu vida”.

“Los dichos de Mañalich son inaceptables, torpes y una vergüenza en un médico. Hay límites, la política y la vida los tienen. Esto no se acepta de nadie”, concluyó sobre el tema.

La diputada Erika Olivera (Demócratas) mencionó que “los niños y niñas no tienen color político. Si lo tuvieran, sus derechos no serían vulnerados permanentemente. No todo es válido en una campaña política y es violento el comentario del ex ministro Mañalich respecto del embarazo de dos mujeres”.

En la foto, la diputada Erika Olivera

Mientras tanto, el diputado Rubén Oyarzo (Indep.) dijo que es algo “muy violento y despreciable”, a lo que agregó que “la política del todo vale y sin llorar la gente se aburrió. Un abrazo a Camila Vallejo y Karol Cariola”.

Más temprano, durante la ceremonia de inauguración de una plaza en Providencia en honor al expresidente Patricio Aylwin, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei (UDI), señaló: “no estoy de acuerdo con ninguna de las palabras que emitió el exministro Jaime Mañalich”.

“La maternidad es una de las cosas más sagradas y más maravillosas de la vida. Y les deseo lo mejor a las futuras madres”, cerró sobre el asunto.