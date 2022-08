Chahin asegura que el presidente de la DC le dijo que no autorizó ni tenía conocimiento de la presentación de la querella en su contra

El expresidente de la DC y exconvencional, Fuad Chahin reaccionó a la decisión de la directiva de la falange, liderada por el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, de echar pie atrás y desistirse de la querella que dos días antes habían presentado en su contra.

El desistimiento de la acción judicial - presentada el pasado 8 de agosto y en donde se acusaba a Chahin de una presunta “administración desleal”- se concretó este miércoles mediante un escrito ingresado por la falange ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.

“Que revisados con detención los antecedentes que fundan la querella criminal en cuestión, en virtud de lo dispuesto en el artículo Nº 118 del Código de Procedimiento Penal, vengo en desistirme de la querella presentada ante el Tribunal de SS. A su vez, y presente en este acto, don FUAD EDUARDO CHAHIN VALENZUELA de conformidad a lo dispuesto a en el artículo Nº 119 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal, acepta expresamente el desistimiento de este querellante”, se indicó.

Pero, además, se informó que Chahin, en el mismo acto, también dejaba sin efecto la querella que había anunciado contra la directiva DC por injurias y calumnias.

Sin embargo, el exconvencional, durante la tarde de este miércoles, entregó nuevos antecedentes del tema. ¿El principal? Que Delpin le habría indicado que él no había autorizado ni tenía conocimiento de la querella en su contra.

“El presidente del partido, con el que conversé hoy día, me señala dos cosas que son muy importantes. Primero, que él no tuvo conocimiento de la presentación de esta querella, sino que se enteró efectivamente por la prensa, que él había dado un mandato a un abogado para que de alguna manera revisara estas promesas que no estaban cumplidas, para resolver este tema con terceros, que él efectivamente había conversado con los integrantes de esta comisión y que le habrían señalado que no había perjuicio y que no había responsabilidad personal y que no había ningún mérito para poder ejercer algún tipo de acción penal y que él no compartía la querella y que estaba disponible para poder desistirse y que efectivamente lo que esperaba que yo no presentara una querella en su contra”, comenzó diciendo Chahin en diálogo con CNN Chile.

Agregó que como Delpin efectivamente desistió de la acción judicial “yo renuncié a la posibilidad de querellarme en su contra. Pero alguien tiene que dar la cara, porque alguien ordenó que se presentara esta querella. Si no fue el presidente del partido, ¿quién fue?”.

“Una querella, que además, dice relación con mi gestión cuando yo hace un año y medio ya no soy el presidente del partido. Y curiosamente se presenta tres semanas antes del plebiscito. Era evidente, tal como lo dije ayer, que aquí había una operación política, que la querella era burda, que se basaba en hechos falsos. Y la mentira tiene patas cortas, tanto así que hoy el presidente del partido ha presentado el desistimiento de la querella. Él me señala que fue presentada sin su consentimiento, sin su conocimiento y que además él no compartía lo que se señalaba en esa acción”, complementó el extimonel de la falange.

En la misma línea el también exdiputado señaló que “a mí la explicación que me dio Felipe Delpin en la mañana fue clara, fue categórica, por eso acepté el desistimiento de la querella. Yo no tengo por qué dudar de lo que dice Felipe Delpin, lo que sí, créame que me voy a preocupar de poder averiguar, si no fue él, quien instruyó que se presentara esta querella sobre hechos falsos, invenciones, tergiversando la realidad para enlodar mi imagen y para afectar mi credibilidad en un momento en que nos estamos jugando el futuro del país de cara al plebiscito del 4 de septiembre”

“Alguien urdió esta operación política y ha quedado sin piso en menos de 24 horas”, concluyó.